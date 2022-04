Beste zk-rollups kryptovalutaer for 2022

Zero-knowledge (ZK)-skalering er et raskt voksende konsept i blokkjedeindustrien. Målet er å øke den totale gjennomstrømningen av blokkjeder og redusere kostnadene. De oppnår dette ved å registrere gyldigheten av rullede overføringer behandlet på Ethereum. Ved å gjøre det blir det mulig for tusenvis av transaksjoner i løpet av ett sekund. Her er noen av de beste zk-rollups kryptovalutaene for 2022.

Polygon

Polygon er et ledende lag-2 blokkjedeprosjekt som hjelper utviklere å akselerere prosjektene sine. De siste årene har antallet utviklere som har omfavnet nettverket økt jevnt. Dette inkluderer utviklere som AAVE, Uniswap og Curve Finance. Ifølge DeFi Llama har nettverket en total verdi låst (TVL) på over 4 milliarder dollar.

Polygons første produkt var en sidekjede som bidro til å øke hastigheter og lavere transaksjonskostnader. I 2021 lanserte utviklerne Polygon Hermez, som er en åpen kildekode zk-rollup som er optimalisert for sikre, rimelige og brukbare token-overføringer på vingene til Ethereum.

MATIC-prisen har slitt de siste månedene. Den har falt med over 25 % fra det høyeste punktet i februar. På lang sikt vil imidlertid mynten sannsynligvis komme tilbake.

Loopring

Loopring (LRC/USD) er en annen zk-rollup-plattform som takler utfordringen med høye transaksjonskostnader ved handel. Den løser utfordringen knyttet til at folk som bruker populære desentraliserte børser (DEXEer) betaler mange avgifter. Gjennom sin plattform betaler brukere mindre penger for å handle og gjøre opp transaksjoner.

Loopring driver også en likviditetspoolplattform som har millioner av dollar i eiendeler. For eksempel har ETH-USDC-paret over $34 millioner i likviditet mens LRC til ETH har $20 millioner i likviditet.

Loopring-prisen har steget med mer enn 63 % fra det laveste nivået i februar. Nylig har den imidlertid mistet momentum og handles til $1,02. Det er en sannsynlighet for at den vil fortsette å gjøre det bra de neste månedene.

Mina-protokollen

Mina Protocol er et annet lite, men raskt voksende blokkjedeprosjekt som tar sikte på å bruke zk-rollup-teknologien i skala. Mynten har en markedsverdi på over 1,5 milliarder dollar mens skaperne har samlet inn millioner av dollar fra investorer.

Selv om Mina-prisen har gjort det bra, er protokollen ennå ikke lansert. I stedet har utviklerne gitt tilskudd til over 1100 utviklere for å bygge produktene deres. Derfor er det en sannsynlighet for at protokollen vil fortsette å gjøre det bra i fremtiden.