Decentraland (MANA) har fortsatt å presse nedover de siste dagene. Mynten har nemlig vært under press i hele april. Dessverre ser det ikke ut til at ting vil bli bedre snart. Her er det du trenger å vite:

Til tross for konsekvent nedgang den siste måneden, er det usannsynlig med en trendvending for MANA foreløpig.

Mynten kan bunne på $1 i løpet av kort sikt før neste okseløp

MANA har stengt i minus for 5 strake handelsøkter.

Datakilde: Tradingview

Decentraland (MANA) – prisprediksjon

April har vært en av de vanskeligste månedene for MANA. Mynten har stort sett vært på en nedadgående trend hele måneden, og selv om det har vært noen tegn på at salget kunne lette, så har prisaksjonen ikke klart å øke. Men det verste er ikke engang over ennå.

Faktisk forventer vi ingen reversering av denne nedtrenden med det første. Som et resultat vil MANA fortsette å falle på kort sikt og kan bunne på $1 før det neste bull run. Dette vil være et tap på nesten 50 % fra dagens pris.

Dessuten startet ikke MANAs høst i april. Mynten hadde faktisk nådd toppen i februar og handlet for rundt 3,55 dollar. Dette var den beste prisen i 2022. MANA har imidlertid tapt over 50 % fra disse høydene, med flere tap som forventes å komme i løpet av de kommende ukene.

Vil MANA stige igjen?

Ja, MANA vil stige igjen. Metaversmynten har fortsatt mye oppside på lengre sikt. Men dagens stemning i markedet er fortsatt svært uforutsigbar.

Vi vil sannsynligvis se en vedvarende periode med volatilitet og salgspress før prishandlingen endelig stabiliserer seg. Til tross for alt dette tror vi fortsatt at MANA vil levere utrolig avkastning i år, selv om det vil slite med å nå suksessen i 2021.