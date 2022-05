Bibox skal samarbeide med Nuvei for å gjøre det enklere for folk å få tilgang til nærmere 150 kryptovalutaer.

Bransjeledende AI-plattform for handel med digitale eiendeler Bibox har integrert Nuveis Simplex-løsning for å effektivisere tilgangen til mer enn 145 kryptovalutaer.

I følge pressemeldingen som ble delt med Coinjournal, annonserte Nuvei Corporation et strategisk partnerskap med Bibox. Partnerskapet vil føre til at Bibox-brukere vil nyte godt av en enhetlig handelsopplevelse ved å muliggjøre enkel tilgang til kryptovalutaer gjennom Simplex by Nuvei on-ramp-løsning.

Nuvei sa etter integrasjonen at Bibox-brukere kan oppleve sømløs betaling når de kjøper kryptovalutaer via ulike betalingsalternativer, inkludert kreditt- og debetkort, Apple Pay, SEPA eller SWIFT-overføringer.

Videre vil samarbeidet sikre friksjonsfrie og sikre brukerreiser samtidig som Bibox gir full tilbakeførings- og svindelbeskyttelsesgaranti.

Nuvei sa;

«Bibox har blitt en børs på toppnivå etter handelsvolum og gir førsteklasses sikkerhet, stabilitet og åpenhet. I tillegg tilbyr handelsplattformen ulike finansielle verktøy, inkludert myntmarginerte futures, bot trading, leveraged trading, over-the-counter og nåværende finansiering. Til dags dato støtter Bibox mer enn 20 millioner registrerte brukere over dusinvis av land.»

Videre utnytter Bibox kunstig intelligens (AI), som gir en rekke fordeler for plattformen og dens brukere.

Biboxs AI-system analyserer nye token-oppføringer i sanntid og ser på ulike faktorer for å bestemme prosjektets gjennomførbarhet. Bibox har også interne blokkjedeeksperter som gjennomgår dataene og fortsetter med å liste sikre og pålitelige prosjekter.

Nuvei sa at partnerskapet med Bibox legges til det robuste og voksende partnernettverket. Simplex-løsningen levert av Nuvei driver kryptoindustriens beste børser, lommebøker og handelsplattformer, la den til.

Nuvei er en ledende betalingsplattform. Plattformens modulære, fleksible og skalerbare teknologi gjør det mulig for selskaper å akseptere betaling fra et bredt spekter av kilder, inkludert kryptovalutaer.

Plattformen lar også selskaper tilby alle utbetalingsalternativer og dra nytte av kortutstedelse, banktjenester, risiko- og svindelhåndteringstjenester. Nuvei er for tiden tilgjengelig for kunder i over 200 markeder globalt.