Den legendariske investoren Bill Miller sammenlignet Bitcoin med en forsikring, og bemerket at den kanskje mangler egenverdi, men at den kommer godt med i tilfelle en katastrofe.

Miller sa at han fortsatt har en betydelig del Bitcoin i porteføljen sin.

BTC-prisen klatret over $45 000 på torsdag, og steg over motstandsnivået midt i høy volatilitet i markedet.

Bitcoin er det investorer trenger for å sikre seg mot finansiell katastrofe, sa den legendariske investoren Bill Miller i et intervju med CNBC.

Ifølge fondsforvalteren, som i januar avslørte at han hadde en betydelig del av sin personlige formue i Bitcoin, fungerer kryptovalutaen «som en forsikring».

For å forklare analogien sin fortalte den berømte investoren til CNBC at folk går for forsikring selv om de vet at polisene ikke har egenverdi.

Den tidligere investeringssjefen i Legg Mason Capital Management Value Trust sa at det er akkurat denne faktoren (mangel på egenverdi) som gjør at folk ønsker å ha forsikring. Det er ikke fordi de ønsker å se eiendommen deres ødelagt eller håper å bli utsatt for en ulykke, men fordi forsikringen alltid kommer godt med hvis ulykken noen gang skulle inntreffe.

" Bitcoin er forsikring mot finansiell katastrofe ," forklarte han i kommentarer referert av Insider.

Miller kommenterte også kryptoporteføljen sin, og bemerket at hans tidligere allokering i BTC vokste eksponentielt under oksemarkedet til Bitcoins topp i november. Selv om beholdningen har fått et slag under den siste markedsnedgangen, sa investoren at han fortsatt har en "stor posisjon."

Når det gjelder generell bruk av kryptovalutaer, sier investoren at trenden vil føre til at store banker, legater og pensjonsfond legger til Bitcoin i balansen. Ifølge ham er utspillet til KPMG Canada begynnelsen på et stort skifte.

Bitcoin handles rundt $45 350 i skrivende stund, omtrent 3 % opp de siste 24 timene og over 22 % opp den siste uken. Dagens markedshandling førte til at kryptovalutaen svingte kraftig da markedene reagerte på ferske inflasjonsdata fra USA.

Løpet til intradag-høyder over $45 600 inkluderte en kraftig nedgang under $44 000, men analytikere er positive at kryptooksemarkedet ikke er over ennå.