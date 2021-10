Målet er å akselerere veksten av Binance Smart Chain og fremme masseadopsjon av krypto

Binance har kunngjort et fond verdt $1 milliard som skal bidra til å promotere adopsjon av Binance Smart Chain (BCM) og blokkjedeindustrien generelt.

Kryptobørsen tror at finansieringen, sammen med gode samarbeid med industriledende organisasjoner, kan bidra til å skalere blokkjedeteknologi betraktelig og fremme bred adopsjon for bruksområder ute i den virkelige verden.

Binance oppga i en pressemelding publisert på tirsdag at de ønsker at BSC-økosystemet skal vokse og inkludere prosjekter fra ulike sektorer som desentralisert finans (DeFi), gaming og sosiale nettverk, samt andre sektorer som har som mål å fornye og utfordre tradisjonelle systemer.

Gwendolyn Regina, investeringsdirektør hos Binance Smart Chain Accelerator Fund, fortalte at fondets hovedhensikt er å akselerere den globale adopsjonen av kryptovalutaer og blokkjedeteknologi.

«Med fondet på $1 milliard vil vi kunne utvide vårt fokus og bygge cross-chain og multi-chain infrastrukturer integrert med ulike typer blokkjeder,» la Regina til.

Ifølge administrerende direktør hos Binance, Changpeng Zhao, kan «global masseadopsjon av digitale verdier» føre til at Binance Smart Chain vokser «til å bli det første blokkjedeøkosystemet med 1 milliard brukere».

$1 milliard, fire programmer

Binance kommer til å fordele fondet over fire ulike programmer.

Totalt $100 millioner kommer til å gå til talentutvikling, hvor mottakerne vil være utviklermiljøer, akademiske institusjoner og blokkjedefokuserte R&D-prosjekter. Ytterligere $100 millioner kommer til å investeres i et likviditetsinsentiv-program som skal insentivere de som skaper likviditet på BSC-hostede DeFi-prosjekter.

Binance har også øremerket $300 millioner for et byggeprogram, hvor $200 millioner av disse skal brukes på et inkubatorprosjekt som innebærer 100 desentraliserte applikasjoner (dApps). De resterende midlene, $500 millioner, kommer til å brukes på et investerings- og inkuberingsprogram.

Ifølge Binance er disse midlene ment for å akselerere mainstream adopsjon av DeFi og andre sektorer, inkludert gaming, desentralisert datakraft, metaverset, AI og virtuell virkelighet.

Investeringen på $1 milliard kommer rett over et år etter at Binance øremerket $100 millioner for DeFi-prosjekter bygget på børsens BSC-plattform. I løpet av denne perioden har BSC tiltrukket seg mer enn 100 millioner brukere, fortalte Changpeng Zhao i pressemeldingen.