Kryptoplattformen har annonsert at de vil stanse trading med Singaporsk dollar, da de ønsker å etterleve krav fra landets tilsynsmyndigheter

Binances tilsynelatende endeløse strøm av problemer med regulatoriske myndigheter er langt fra over, og Singapore er det siste landet som har advart plattformen om deres drift. Binance støtte på enda et nytt problem i begynnelsen av denne måneden, denne gangen fra Singapores finanstilsyn (MAS), som plasserte kryptoselskapet på sin advarselsliste for investorer.

MAS hevdet at Binance kanskje har brutt landets betalingsreguleringer, noe som førte til at kryptobørsen på søndag kunngjorde at de kom til å stanse flere av sine tjenester i det asiatiske landet. Børsen ble bedt om å stanse sin tradingaktivitet i Singapore, samt slutte å tilby tradingtjenester til kunder i Singapore.

«Binance evaluerer kontinuerlig sine produkter og tjenester for å etterleve lokale regulatoriske krav, derfor kommer vi også til å avvikle følgende produkter og tjenester i Singapore på fredag 10.09.2021, kl. 04:00 UTC (12:00 UTC+8),» sto det i innlegget.

Binance oppga at peer-to-peer-tradingen deres også ville avvikle, og børsen har planlagt å fjerne alle SDG-par innen 10. september. Selskapet anbefalte brukere å avslutte pågående peer-to-peer-baserte handler innen 9. september. I tillegg har Binance planer om å fjerne sin mobilapp fra Apple Store og Google Play Store i Singapore.

Igjen har Binance bekreftet at de ønsker å jobbe i samarbeid med regulatoriske myndigheter for å oppnå og ivareta et ledende trading- og investeringsmiljø. I forrige uke mottok børsen en advarsel fra sørafrikanske tilsynsmyndigheter om at de ikke har lov til å tilby sine tjenester i landet, de ba også privatpersoner om å være forsiktige i samhandling med børsen.

Sør-Afrika og Singapore er dermed to av mange land som har advart Binance om at plattformens drift er ulovlig i deres jurisdiksjoner. Binance leverer fortsatt svært gode resultater, men fra et investorperspektiv begynner det å oppstå usikkerheter.

Binance US, som er et separat selskap fra Binance, opplevde i forrige uke at investorer gjorde en helomvending etter å ha hatt intensjoner om å bidra under en finansieringsrunde på $100 millioner, ifølge en rapport fra The New York Times. Rapporten oppgir at investorer trekker seg unna, og at det begrunnes med bekymringer forbundet med manglende klarhet i hvor separate Binance og Binance US egentlig er, spesielt med tanke på at Binances administrerende direktør Changpeng Zhao har en eierandel på mer enn 90% i Binance US. Administrerende direktør hos Binance US, Brian Brooks, sa opp sin stilling etter bare tre måneder, og begrunnet oppsigelsen med uenigheter rundt selskapets vei videre.