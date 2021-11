Changpeng Zhao sier vekst for Dogecoin og Shiba Inu blant andre meme-mynter er en indikasjon på kryptos desentralisering

Han sa til Associated Press at forbrukere må forstå at "alt er flyktig"

Binance-sjef Changpeng Zhao, som har bedt om regulatorisk klarhet i kryptosektoren, sier veksten av meme-mynter som Dogecoin og Shiba Inu bare tjener til å fremheve kraften til desentralisering, en sentral del av den massive veksten som er sett i krypto de siste få. år.

Zhao observerte dette mens han snakket med Associated Press i et intervju tirsdag.

Binance-sjefen ble bedt om å kommentere kryptovalutaer som "startet som en spøk", men som nylig har steget til å rangere blant de største etter markedsverdi:

“ For å være ærlig, så forstår jeg ikke Dogecoin. Men dette viser kraften til desentralisering ."

Han sa at hans mening om meme-myntene kanskje ikke er viktige, men de digitale eiendelene vokser fordi flere tror at myntene har verdi. Han sa om DOGE:

“ Dogecoin har vart i så mange år. Det har gått opp og ned, opp og ned, men det har vart .»

Ifølge CoinGecko har Dogecoins pris økt med mer enn 8000% det siste året. Imidlertid har den også sett noen store fall, inkludert større nedgang på over 25 % i juni og september og nesten 15 % de siste syv dagene.

Zhao mener at prinsippene for tilbud og etterspørsel er i arbeid her, med inntreden av slike mynter som Shiba Inu en stor buzz fordi et stort antall mennesker enten ønsker å kjøpe eller selge. Det gir markedet likviditet, og dette gir igjen myntene verdi.

"Du må parkere verdien et sted"

CZ, som han er kjent i kryptoverdenen, snakket også om flyktighet, og fortalte AP at kryptovalutaer ser store prissvingninger fordi kryptomarkedet er "relativt mindre." Zhao sier at det forbrukere trenger å forstå om markedet – krypto eller på annen måte – "er at alt er flyktig."

“ Du må parkere verdien et sted. Det kan være et hus, det kan være aksjer, det kan være amerikanske dollar. Men alle disse tingene svinger mot noe annet ," la han til.

Og han har noen råd til alle som ønsker å sette pengene sine i en investeringsposisjon.

“ Hvis du må betale husleie i amerikanske dollar neste måned, må du holde noen amerikanske dollar. Du kan ikke bare sette det i fare i svært flyktige eiendeler. Men penger du kan sette av i to år, fem år, du kan flytte de pengene inn i svært flyktige eiendeler .»

Zhao sa at han bare har Bitcoin (kjøpt i 2014) og Binance Coin, den opprinnelige mynten i Binance-økosystemet.