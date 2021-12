Binance coin (BNB) er ned 12 % på en måned – bør du kjøpe?

Den generelle stemningen i krypt har for det meste vært negativ denne måneden. Vi har sett nedsalg etter nedsalg ettersom mange investorer frykter for global økonomisk nedgang på grunn av Omicron. Som et resultat har de fleste mynter falt, og Binance Coin (BNB) har støttet den bredere trenden i markedet. Mynten har falt 12 % bare denne måneden. Så, er det på tide å kjøpe på dette nivået? Her er noen viktige tips:

Nedadgående trend i krypto vil fortsette inn i 2022 med mindre noe drastisk skjer.

BNB må teste oppsidemotstand på rundt $532 om det virkelig skal komme et gjennombruddsrally i år

Datakilde: Tradingview.com

BNB – prisutivikling og analyse

Det har vært en veldig brennende tid i krypto denne desember. Så det er ikke en overraskelse at BNB er ned denne måneden. På skrivende tidspunkt var mynten allerede 12 % lavere i desember. Et tidlig salg på morgenen ved starten av handelen mandag fikk også intradag-tapet til å stige med nesten 4 %, og fortsatte en nedadgående trend som startet med aksjer.

Men i motsetning til de fleste små- og mellomstore mynter, er ikke BNB så langt unna årets rekord på rundt $686. Selv om noen mynter har tapt nesten 70 % i forhold til toppnoteringene i 2021, er BNB fortsatt innenfor 25 %-grensen.

Bør du kjøpe på denne dippen?

En nedgang på 12 % i løpet av en måned er alltid verdt å se på. Men presset nedover på BNB har fortsatt ikke avtatt. Slutten av 2021 kan fortsatt bli vanskelig, og som sådan er det mulig at BNB vil falle ytterligere. Det beste tidspunktet for å vurdere kjøp vil være etter jul eller i begynnelsen av året.