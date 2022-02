Binance Coin (BNB) kan teste $475 på nytt i de neste dagene

Til tross for den økte volatiliteten i kryptomarkedet, ser det ut til at Binance Coin (BNB) holder seg stabil. Mynten har hatt ganske anstendige oppganger siden begynnelsen av februar og ser ut til å tilføre mer verdi i de kommende dagene. Her er noen høydepunkter:

BNB har blitt handlet innenfor sin etterspørselssone på mellom $396 og $405

På pressetidspunktet ble mynten solgt for rundt 402 dollar

Bullish aktivitet rundt denne sonen kan presse BNB mot $475 i de kommende dagene.

Datakilde: Tradingview

Binance Coin (BNB) – Prishandling og analyse

Selv om vi har sett en viss volatilitet i kryptomarkedet de siste dagene, har Binance Coin (BNB) beveget seg mellom sin avgjørende etterspørselssone på mellom $396 og $405. Vi har sett betydelig bullish handling rundt denne sonen, og for øyeblikket er BNB på $402-merket.

Vi forventer at okser vil feie inn og presse BNB mot $475. Dette vil representere en oppgang på nesten 20 % fra dagens pris. Imidlertid må viktige terskler passeres. For det første, hvis BNB ikke klarer å holde støttesonen på $393, vil bjørnene kunne presse prisen enda lenger ned.

Vi følger også med for å se hvor snart BNB kan krysse sitt 50-dagers enkelt glidende gjennomsnitt på $430. Hvis dette faktisk skjer i løpet av de kommende dagene, kan det antyde et avgjørende utbrudd som kan presse BNB nærmere $500.

Hvorfor du bør kjøpe Binance Coin (BNB)

Binance Coin (BNB) er en av de 5 beste kryptoene etter markedsverdi. Det er en bevist ressurs med mye troverdighet. Selv om det kan hevdes at BNB ikke er den typen mynt som vil levere 100X gevinster i løpet av et år eller to, hvis du er ute etter jevne og konsistente gevinster, så er det en flott mynt å ha i porteføljen din.