Etter en humpete start på året ser det ut til at Binance Coin (BNB) konsoliderer prisutviklingen rundt $350. Mynten kan være klar for et bullish rally. Men nedsiderisikoen er fortsatt ganske reell med et svak sentiment i markedet og en risikoavers tilnærming blant investorer. Men kan Binance Coin (BNB) faktisk stige en gang til? Her er noen høydepunkter:

Siden begynnelsen av uken har Binance Coin (BNB) tapt nesten 30 %, selv om noen av disse tapene er på vei opp igjen.

Mynten handles også til rundt 50 % fra rekordhøyder i det som har vært en stor nedgang.

Men konsolidering rundt $350-merket kan tyde på at mer bullish handling kommer på kort sikt.

Datakilde: Tradingview.com

Binance Coin (BNB) – Fingrene er krysset for et okseløp

$350-merket har vært et av de sterkeste støttenivåene for Binance Coin (BNB). Prisen har vært testet før og holdt seg sterk. I skrivende stund handles BNB for $370, opp 6% på 24 timer.

Så lenge prisutviklingen utspiller seg over denne terskelen, vil vi sannsynligvis se en bullish oppgang som kan sende BNB forbi $400.

Men hvis okser ikke kan forsvare denne posisjonen, vil et påfølgende salg teste den neste støtten på $340, noe som kan sendee BNB til et bunnpunkt på nesten $200. Dessuten forblir nedsiderisikoen i bredere krypto ganske uttalt med forventet volatilitet på kort sikt.

Hvorfor dette er den perfekte tiden å kjøpe Binance Coin (BNB)

Det var en tid for ikke lenge siden da Binance Coin (BNB) ble handlet til godt over $500. Det nylige markedskrakket har gitt investorer en fin dukkert til å kjøpe en av de mest fremtredende kryptoaktiva i verden. Så hvis du ikke eier BNB ennå, må du komme inn for $350 eller deromkring akkurat nå.