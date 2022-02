Ettersom kryptomarkedet tar seg opp igjen, har Binance Coin (BNB) også rapportert noen anstendige gevinster. Mynten har nå gått forbi et viktig EMA, og det ser ut til at okser presser den lenger opp. Men er det viktige $500-merket endelig i sikte? Analysen her nedenfor, men først, her er noen høydepunkter:

Mynten har steget forbi sitt 20-dagers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA) på $407 de siste dagene.

Hvis okser opprettholder prishandlingen over dette punktet, vil vi sannsynligvis se et anstendig rally som tar BNB over $500 på kort sikt.

Datakilde: Tradingview

Binance Coin (BNB) – prisanalyse og prediksjon

I likhet med de fleste store mynter i markedet, har BNB de siste dagene gjeninnhentet seg etter januar-fallet. Mynten ble handlet for $433 ved pressetidspunktet og er omtrent 5 % opp de siste 24 timene.

Det faktum at BNB har steget forbi sin 20-dagers EMA er imidlertid gode nyheter for okser. Utfordringen blir nå å opprettholde gevinster over $407. Hvis dette faktisk skjer, er en økning mot $500 ikke helt ut av det blå.

Til tross for dette er det viktig å merke seg at andre glidende gjennomsnitt skråner nedover. RSI-avlesningen er fortsatt negativ, så noe salgspress kan fortsatt komme. Hvis BNB faller under $407, kan et nedovertrekk sende BNB tilbake til neste støtte på $330.

Hvorfor er Binance Coin (BNB) et sterkt kjøp nå?

Binance Coin (BNB) er assosiert med Binance-børsen, en av de største i verden. Det er også blant de 10 beste kryptoaktiva etter markedsverdi.

Dette gjør det til en legitim innsats for alle som vil ha en anstendig langsiktig eiendel i krypto. I hovedsak, hvis du kjøper Bitcoin eller Ethereum, bør du også inkludere BNB