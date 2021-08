Om kjøpersiden fortsetter å presse prisen opp kan BNB-prisen klatre over $500, og bulls kan forsøke å sikte seg inn på rekorden fra 17. mai i år på $569

Binance Coin (BNB) går i skrivende stund for $481, med en økning på rundt 5% de siste 24 timene og mer enn 15% i løpet av den siste uken. Prisen på den fjerde største kryptovalutaen har økt med omtrent 61% siden den klarte å bryte gjennom $300, og er nå på vei til høyder som vi sist så i midten av mai.

Det er mye optimisme i markedet i forbindelse med at Bitcoin (BTC) har klatret over $50 000 for første gang siden mai, og altcoins nyter også godt av denne positiviteten.

Den regulatoriske motstanden verden over, samt innføringen av obligatorisk KYC-verifisering kan skape hindre for Binance i tiden fremover. Dette, og en generell stagnering i markedet, kan påvirke prisene, selv om de kortsiktige prisutsiktene tyder på at bulls er i førersetet for nå.

Prisutsikter for Binance Coin

På tross av regulatorisk press over hele verden har prisen på Binance Coin fortsatt å øke etter en bounce-off fra ankeret på $330.

BNB/USD har klart å bryte gjennom flere kritiske motstandssoner. Etter å ha kommet seg over den horisontale støtten ved $396 steg Binance Coin forbi 50% Fibonacci retracement-nivået ($414) og testet 61,8% Fib-nivået for intervallet fra $569 til $258 på $450.

BNB/USD øyner nå en konsolidering over $480. Om bulls igjen tester den horisontale linjen markert av 78,6% Fib-nivå ($502) kan Binance Coin-prisen sikte seg inn på et nytt mål ved $569.

BNB/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

I grafen ser vi at både RSI og de stigende kurvene fra 20 EMA-et og 50 MA-et støtter en de positive prisutsiktene.

Dersom markedet likevel skulle snu vil nye støttenivå finnes ved 61.8% Fib-nivå, den horisontale linjen ved $430, og 50% Fib-nivå. Dersom bulls ikke klarer å presse prisen opp igjen rundt denne etterspørselssonen kan vi se prisen synke helt ned til 20 EMA-et ($450) og potensielt også 50 MA-et ($345).