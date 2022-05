Binance Coin utsatt for ytterligere risiko etter kraftig fall

Binance Coin (BNB) har hatt noen kraftige tap de siste dagene. Men selv om mynten følger trenden i det bredere markedet, har disse tapene utsatt BNB for betydelig nedsiderisiko som kan føre til ytterligere alvorlige fall. Her er noen fakta:

I det meste av 2022 har BNB funnet en massiv etterspørsel mellom $253 og $308

Et krasj på 20 % de siste 24 timene betyr at okser nå har mistet etterspørselssonen

Dersom bedring ikke kommer snart, vil BNB falle kraftig igjen i dagene som kommer

Datakilde: Tradingview

Hvor går BNB videre?

Det var først nylig at BNB svevet godt over $300. For de fleste okser var det en tid med konsolidering, og det var håp om at mynten kunne vandre mot $400 på et blunk. Men kryptokrasjen de siste dagene har lagt mye press på BNB. Mynten har tapt 20 % bare i løpet av de siste 24 timene.

Men enda viktigere, BNB har også mistet en avgjørende etterspørselsone. Du skjønner, selv med høy volatilitet i markedet, fikk mynten betydelige kjøpere mellom $308 og $253. Det nylige krakket har presset prishandlingen utenfor denne kjøpssonen.

Med mindre det er en bedring i løpet av de neste 24 timene, vil BNB komme under salgspress ettersom bjørner tar full kontroll. Mynten vil sannsynligvis bunne på $222 eller deromkring før noe annet okseløp.

Ser vi en alvorlig BNB-korreksjon?

Å miste nesten 40 % på mindre enn tre dager vil bli sett på som en alvorlig korreksjon for enhver mynt. Men for BNB har det kraftige fallet rett og slett utsatt den for ytterligere nedsiderisiko. Av denne grunn tror vi ikke den bratte nedgangen er over.

Faktisk, basert på sentimentet i markedet, ville det være plausibelt å forvente ytterligere BNB-tap før slutten av uken. Vi ser derfor en svært alvorlig korreksjon for mynten.