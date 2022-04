ADGM har til hensikt å utstede lignende regulatoriske godkjenninger til andre globale og lokale selskaper

Abu Dhabi Global Market har annonsert at verdens største kryptobørs Binance har fått godkjenning til å operere i Emiratet. Godkjenningen markerer en avgjørende milepæl i Binances mål om å operere som et fullt lisensiert firma.

Godkjenningen tillater Binance å operere som megler-forhandler innenfor et bredt spekter av digitale eiendeler, inkludert kryptovalutaer i Abu Dhabi. Dette er Binances tredje regulatoriske godkjenning i Midtøsten etter lignende fremskritt i Bahrain og Dubai.

ADGM er en internasjonal finansiell frisone i UAE. Historisk har det vært en frontløper når det gjelder å tilby regulatorisk og tilsynsmessig tilsyn for finansielle tjenester i regionen. I en kommentar til Binances innsats for å etablere nye dimensjoner av digital aktivahandel over hele verden, sa ADGM:

"IPA er en del av Binances planer om å etablere seg som en fullt regulert leverandør av virtuelle aktivatjenester i et internasjonalt anerkjent og godt regulert finanssenter."

Dhaher bin Dhaher, administrerende direktør i ADGM, ønsket Binance velkommen til UAEs største by Abu Dhabi og lovet å hjelpe børsens innsats for å etablere sin tilstedeværelse i emiratet.

I et forsøk på å forbedre Abu Dhabis posisjon som et knutepunkt for virtuelle eiendeler og den digitale økonomien, planlegger ADGM også å gi lignende regulatoriske godkjenninger for andre fortjente lokale og globale selskaper. Pro-krypto-intensjonen kommer midt i den raske veksten og økende betydningen av industrien.

Tidligere ble fremtredende kryptobørs FTX tildelt en operasjonell lisens i Dubai.

I mars publiserte ADGM et høringsnotat som foreslo at NFT-handel i jurisdiksjonen skulle tillates for ADGM-lisensierte selskaper.

Som svar uttalte Financial Services Regulatory Authority (FSRA), regionens sjefsregulator, at NFT-er handlet i samråd med ADGM vil bli behandlet som åndsverk i stedet for som finansielle instrumenter. Videre vil tilrettelegging av slik NFT-handel kreve at selskaper overholder strenge regler for anti-hvitvasking av penger (AML) og sanksjoner.