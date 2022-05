Binance, verdens største kryptovaluta-børs etter handelsvolum, har annonsert en gjenopptakelse for å oppdage handel for Terra (LUNA) og TerraUSD (UST) par.

Kryptobørsen suspenderte handelen i LUNA/BUSD og UST/BUSD i kjølvannet av Terras nedsmelting. Men som et tegn på at markedet nå kan se et oppsving i UST stablecoin, og for tiden «begravd» LUNA, tillater Binance handel.

Børsen skrev i en melding til brukerne at avgjørelsen følger Terra blockchain-validatorenes trekk for å «gjenoppta blokkproduksjon, deaktivere kjedebytter og stenge IBC-kanaler.»

» Binance vil gjenoppta spothandel for følgende handelspar kl. 14.00 UTC, 13. mai 2022. LUNA/BUSD og UST/BUSD.»

Binance will resume spot trading for the following trading pairs at 2:00pm UTC, May 13 2022. 🔸 LUNA/BUSD

🔸 UST/BUSDhttps://t.co/T4oD0dQdHT — Binance (@binance) May 13, 2022

Brukere kan også sette inn og ta ut kryptovalutaene, selv om kunder blir bedt om å foreta due diligence før de fortsetter.

“ Innskudd og uttak for $LUNA og $UST vil også åpne samtidig. Vennligst sørg for at du har gjort din egen forskning på det grunnleggende om $LUNA og $UST før handel, » bemerket Binance.

Binance har imidlertid fjernet de to tokenene fra sine Convert and Earn -plattformer.

UST forblir avkoblet fra dollaren siden pariteten tapte 9. mai og har for tiden 79 % rabatt.