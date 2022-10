Binance hack-hendelse fremhever farene ved desentralisering

Den opprinnelige kjeden til kryptobørsen Binance ble suspendert torsdag etter at en utnyttelse førte til at millioner av dollar med krypto ble avslørt.

Hendelsen sendte åpenbart sjokkbølger gjennom kryptoverdenen, men for meg fremhevet den også farene ved desentralisering.

Ikke misforstå meg. Desentralisering er uten tvil den største enkeltpilaren i alt som kryptovaluta er bygget på. Det er et konsept som har en reell sjanse til å oppgradere alt vi vet om finans, penger og økonomien for øvrig. Det kan gjøre verden til et bedre sted.

Men Binance-hendelsen fremhever at i dette tidlige stadiet av kryptovaluta – la oss ikke glemme at Satoshi Nakamoto først skrev Bitcoin Whitepaper i 2008 – at desentralisering også utgjør noen svært reelle risikoer.

Hva skjedde med Binance og hva har desentralisering med det å gjøre?

Et angrep målrettet mot Binance skjedde sent torsdag kveld, med innledende bevegelser på kjeden som antydet at det var snakk om to millioner BSC-tokens

BNB Chain anslår at over 100 millioner dollar av eiendeler ble flyttet, men bekreftet at 7 millioner dollar i eiendeler nesten umiddelbart hadde blitt frosset, noe som reduserte de totale tapene.

Beslutningen om å stoppe hele kjeden er et fantastisk trekk fra Binance. Som sagt er blokkjeder ment å være desentralisert. Denne episoden viser at BNB er det motsatte.

Det er klart at dette byr på alle slags problemer. Kryptopuristene er oppe i armene om det faktum at dette bokstavelig talt er ett selskap som driver hele økosystemet – nøyaktig det samme som Web 2.0 og hva krypto visstnok prøver å bekjempe.

De har et poeng. Så igjen, evnen til Binance til å fryse $7 millioner viser at, til tross for at det går mot mantraet til krypto, har sentralisering også sine fordeler. 7 millioner dollar kan blekne i forhold til den totale størrelsen på bruddet her, men det er fortsatt en helvetes masse penger. Og dette er fortsatt tidlig – det kan bli flere konfiskert når du leser dette.

An exploit on a cross-chain bridge, BSC Token Hub, resulted in extra BNB. We have asked all validators to temporarily suspend BSC. The issue is contained now. Your funds are safe. We apologize for the inconvenience and will provide further updates accordingly. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 6, 2022

Vil Binances rykte bli skadet?

Binance opererer fra en så sterk posisjon i markedet, i tillegg til å bli ledet av en svært populær administrerende direktør, at jeg faktisk tror denne hendelsen i stor grad vil bli børstet under teppet.

Binance ble til og med hacket en gang før. Dette er også teknisk sett en magisk produksjon på $100 millioner av BNB ut av løse luften, snarere enn et direkte angrep på forbrukere, en viktig forskjell (selv om det fortsatt er forferdelige nyheter for alle BNB-innehavere).

Forrige gang ble Binances kunder målrettet. I 2019 stjal hackere 40 millioner dollar i Bitcoin. Binances reaksjon var eksemplarisk, og flyttet umiddelbart for å forsikre kundene om at alle berørte ville bli kompensert. Og det var akkurat det som skjedde. De startet til og med et forsikringsfond siden, med sikte på å kompensere kunder dersom noe lignende skulle skje igjen.

Med en ny teknologi som krypto, er disse tingene nødt til å skje, dessverre. Med selskaper som Binance, som forsikrer kundene om at deres midler alltid vil være trygge, er den opplevde risikoen åpenbart redusert.

Men dette er bare mulig med en viss grad av sentralisering. I en fullstendig desentralisert verden ville en utnyttelse som dette forbli ustraffet. Jeg trenger faktisk ikke å være hypotetisk her – kunder får midler stjålet fra dem hele tiden, og det er sjeldent regress.

Som jeg sa, desentralisering er en vakker ting. Men denne episoden er en uvennlig påminnelse om at den også utgjør en risiko, og mens industrien starter seg opp, innoverer og finner ut av ting mens den går, må kundene ha det i bakhodet.

Hold deg trygg der ute.