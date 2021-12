Binance introduserer ny «Auto-Burn»-protokoll for BNB-tokens

Endringen kommer på bakgrunn av forespørsler fra Binance Smart Chain og det større BNB-tokensamfunnet

I går kunngjorde Binance implementeringen av en ny protokoll som automatisk vil brenne BNB-tokens for å gi en bedre oversikt over Binance Smart Chain (BSC) aktiviteten. I henhold til et blogginnlegg publisert av kryptobørsen i dag, vil den nye Auto-Burn-protokollen forbedre åpenheten og forbedre forutsigbarheten for fellesskapet.

Binance håper å fremme en sunn blokkjede-sameksistens mellom Binance Smart Chain (BSC) og Binance Coin (BNB)-økosystemene ved å implementere denne nye mekanismen.

"Vår kunngjøring av BNB Auto-Burn er et naturlig neste steg i BNBs reise og vil hjelpe BNB-fellesskapet å vokse gjennom å gi større autonomi, åpenhet og forutsigbarhet ," sa en talsperson til Coindesk .

Brenning er en vanlig mekanisme der altcoin-skapere kontrollerer tilførselen av tokens i omløp. I Binances tilfelle fjerner prosessen BNB-tokens fra sirkulasjonen ved å sende dem inn i en utilgjengelig lommebok. Brenningsprosessen vil være både verifiserbar og objektiv etter utrullingen av det nye systemet. Den vil også være uavhengig av inntektene som genereres fra Binance sentraliserte børs gjennom transaksjonene ved hjelp av BNB-tokenet.

Antall tokens som brennes vil nå avhenge av andre faktorer, inkludert verdien av BNB/USD-paret. Forbrenningen vil ta hensyn til både tilbudet og etterspørselen av tokens samt mengden blokker produsert over en kvartalsperiode. Det vil også være et prisanker – en fast verdi som i utgangspunktet opprettholdes på 1000. Denne verdien kan i henhold til blogginnlegget bare justeres via et BSC BEP-forslag og en fellesskapssvstemning.

Binance bemerket at brenningene vil stoppe på det punktet hvor forsyningen faller under 100 millioner BNB. Børsen gav videre detaljer om at Auto-Burn-mekanismen betydde at både BNB og BSC forberedte seg mot neste fase av innovasjon. Det Chao Zeng-ledede selskapet la til at med fellesskapets innspill, ville BNB utvikle seg for å hjelpe med å videre bygge blockchain-økosystemet.