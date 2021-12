Finansieringsrunden kommer noen dager etter at protokollen ble endret fra Anyswap

Den nylig omdøpte krysskjedeprotokollen avsluttet i dag investeringsrunden og samlet inn 60 millioner dollar. Finansieringen inneholdt flere navn, inkludert Binance Labs, venturekapitaldatterselskapet til kryptovaluta, og NFT-markedsplassen Binance.

Binance Labs investeringsdirektør Peter Huo hyllet Multichain, og beskrev det som "en nøkkelbidragsyter til multikjedefremtiden for krypto."

Andre risikokapitalfirmaer som deltok i runden inkluderer IDG Capital, Primitive Ventures, Three Arrows Capital, DeFiance Capital og Circle Ventures. Det Kina-baserte kapitalmarkedsselskapet Sequoia China hadde også en finger med i innsamlingen.

Multichain ble lansert i midten av fjoråret som en desentralisert plattform på tvers av kjeder kalt Anyswap. Prosjektet har siden endret seg til en ruterprotokoll på tvers av kjeder, og tok offisielt navnet Multichain forrige uke. På tidspunktet for kunngjøringen var den totale verdien låst på protokollen for 5 milliarder dollar. Protokollen betjener for tiden rundt 300 000 brukere, og dette tallet forventes å fortsette å vokse.

Knyter tettere bånd

Det er verdt å merke seg at Binances innspill til firmaet strekker seg utover kapitalinjeksjon. Kryptobørsen er ute etter å dyrke et godt forhold til protokollen utenfor investeringen. På mandag promoterte Binance Smart Chain krysskjedeprotokollen som et anbefalt verktøy for å flytte kryptoaktiva mellom blokkkjeder.

Kapitalen som samles inn gjennom investeringsrunden vil bli rettet mot å utvikle økosystemet og hjelpe teamene deres å se mer vekst gjennom nyansettelser. Firmaet pekte spesifikt ut forsknings- og utviklingsteamene som noen av de som vil dra nytte av de ervervede midlene.

Binance VC-armen har inkubert mer enn 100 prosjekter

Binance Labs har gjort en rekke grep for å promotere blokkjedeprosjekter de siste ukene. 23. november lanserte venturekapitalarmen den tredje sesongen av sitt inkubasjonsprogram. Programmet har som mål å støtte potensielle prosjekter fra ulike deler av verden.

De ni (valgt fra den siste utgaven av inkubasjonsprogrammet) navnene som er involvert i programmet er spill for å tjene spillet Block Ape Scissors, sikringsprotokoll Tranching, desentralisert oracle Bird, bridge-protokoll Raydius, gaming web GAT Network, Mint Club, DeFi oppdrettsprotokoll Copycat Finance, flerkjedet stabilt bytteprosjekt Wombat og blockchain-spillstudio SkyArk.

I etintervju den 12.desember med CryptoPotato, avslørte Binance Labs-direktør Chase Guo at venturekapitalarmen hadde støttet mer enn 100 prosjekter siden den ble lansert i omtrent tre år. Utenfor blockchain ledet innovasjonsinkubasjonsdivisjonen en investeringsrunde på $1,5 millioner for desentralisert Web3.0 offentlige nettverk Bulletin Board System (BBS) i begynnelsen av desember. Den ble også med på League of Kingdoms-tabellen som en strategisk investor i slutten av forrige uke.