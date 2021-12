Binance-sjef sier at CBDC-er validerer krypto og blokkjede

Changpeng "CZ" Zhao sier også at CBDC kan ha positive sider og er et alternativ, men regjeringer bør ikke søke å regulere dem selvstendig.





Binance-sjef Changpeng Zhao, en av de mest fremtredende figurene innen krypto, har advart om at regjeringer ikke bør søke separat regulatorisk tilsyn for kryptovalutaer og for sentralbankers digitale valutaer (CBDC).

Han sier også at selv om CBDC-er har flere positive sider, er det "noen forbehold."

Spesielt sier Binance-sjefen at han ser sentralbankutstedte digitale valutaer som den største valideringen av blokkjedeteknologi.

Changpeng "CZ" Zhao mener sentralbankers digitale valutaer (CBDCs) har potensial til å være til nytte for det bredere kryptoøkosystemet, men sier at regjeringer ikke bør se etter å overvåke sektoren i dens vanlige "inngjerdede hage".

Binance-sjefen kom med kommentarene i et blogginnlegg publisert tirsdag, hvor han svarte på spørsmålet om CBDCs som en del av sin CZs FAQ-serie.

Han sier at det er positive og negative sider ved spørsmålet om sentralbankers digitale valutaer, men en av de mest åpenbare tingene å merke seg med det fortsatte fokuset på og utstedelsen av disse fra myndighetene er at det gir en "sterk validering av blokkjedeteknologien" som ligger til grunn for kryptovalutaer.

“ Så sent som for to år siden hørte vi nykommere bekymre seg for at teknologien kunne være en døgnflue. Nå med sentralbanker som tar i bruk den samme teknologien, hører vi ikke disse bekymringene lenger ," skrev han.

CBDC-er kan hjelpe med å utdanne folk om Bitcoin

Han ser også CBDC-er som nøkkelen til kryptoindustrien, siden massene kan lære om blokkjede og krypto gjennom dem. Han bemerker at å utdanne massene om blockchain også utdanner dem om Bitcoin.

Ifølge ham, å lære seg om Bitcoin eksponerer mennesker for " de verdifulle grunnleggende egenskapene til penger – knapphet, frihet til å handle og lave gebyrer. ”

Blant risikoene han forbinder med CBDC-utviklingen, fremhever Binance-sjefen en mulighet for at noen regjeringer «forbyr Bitcoin» for å markedsføre sin egen CBDC.» CZ presiserer imidlertid at så langt har ingen land forbudt Bitcoin, og at så langt har forbud bare påvirket kryptobørser i disse landene.

Flere land prøver aggresivt å utvikle CBDC, samtidig som de prøver å innføre reguleringer som kan hindre den bredere kryptoindustrien.

Zhao sier at regjeringer ikke bør legge forskjellige reguleringinger på CBDC-er og på kryptovalutaer. Ifølge ham vil det å ta i bruk "restriksjoner og barrierer" sannsynligvis kvele selve innovasjonen og teknologien som myndighetene er avhengige av for å utvikle de nasjonale digitale valutaene.