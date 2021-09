CFCT påstår at noen av børsens ansatte kan ha utnyttet brukere av plattformen

Verdens største kryptobørs er igjen i søkelyset, denne gangen på grunn av anklager om mulig innsidehandel og forsøk på markedsmanipulasjon. Bloomberg rapporterte om saken på fredag, og siterte personer som er kjent med saken som hevder at børsen blir gransket av USAs Commodity Futures Trading Commission for mulig utnyttelse av kunder.

En talsperson fra Binance svarte på anklagene i en uttalelse til Bloomberg, og oppga at selskapet har en nulltoleranse for innsidehandel. Talspersonen fortalte også at børsen iverksetter umiddelbare tiltak overfor personer som er involvert i slik aktivitet, og minimumsstraffen er umiddelbar oppsigelse.

Det er verdt å merke seg at CFTC ikke har gått ut med noen offisielle anklager mot Binance. Bloomberg-rapporten bemerket gjentatte ganger at CFTC så langt kun har snakket med potensielle vitner. Der et mulig at etterforskningen ikke vil føre til noen juridiske konsekvenser.

Binance har blitt etterforsket av andre myndighetsorganer i USA også tidligere som følge av beskyldninger om hvitvasking og skatteunndragelse. Børsen var tidligere under etterforskning av CFTC for å potensielt ha tillatt amerikanske kunder å handle med derivater.

Kryptoplattformen er utsatt for press fra alle kanter for tiden, da de også står ovenfor et potensielt søksmål fra en gruppe investorer. Investorene hevder å ha lidd betraktelige tap på grunn av et utfall i mai som følge av tekniske problemer. Denne ‘glitchen’ påvirket kunders mulighet til å endre posisjonene sine, noe som førte til at de var tvunget til å likvidere på et tidspunkt med svært høy volatilitet i markedet.

Som et svar på dette har Binance tilbudt kompensasjon på mellom 10%-30% av tapet, men ikke alle brukerne aksepterte dette tilbudet. Noen gikk sammen for å avslå kompensasjonen, og saksøker nå for $20 millioner.

Alle de juridiske tiltakene mot Binance har blitt komplisert ytterligere som følge av at børsen ikke har noe sentralisert hovedkvarter, dermed er de ikke tilknyttet én bestemt jurisdiksjon hvor brukerne kan forfølge plattformen juridisk. Binances administrerende direktør, Changpeng Zhao, signaliserte dog forrige uke at børsen har planer om å etablere et slikt definert hovedkvarter, og strømlinjeforme selskapets struktur.

Forrige måned inngikk en annen kryptobørs som har vært under etterforskning, BitMEX, en avtale med CFTC og FinCEN om å betale en bot på $100 millioner. Avtalen ble inngått som følge av et sivilt søksmål fra CFTC i oktober 2020 basert på uregistrert drift, anklager om hvitvasking og brudd på CTFCs regulatoriske krav. BitMEX innrømmet ikke skyld.