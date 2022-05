Bit2me, en spansk kryptovalutabørs, har tatt et dristig skritt for å utvide virksomheten til Latam. I følge en lokal medieuttalelse kunngjorde Bit2me at de har etablert et nytt kontor i Brasil som vil takle overholdelsesoppgaver. Dette er en av operasjonsstrategiene utvekslingen har innført i spansktalende land.

I følge Bit2me er Brasil en nøkkelfaktor på grunn av det høye antallet kryptobrukere og kryptomarkedet. Til støtte for denne Bit2me CFO sa Pablo Casadio:

»Brasil er et nøkkelland i Bit2mes inntog i Latin-Amerika siden mer enn 20 millioner brasilianere allerede investerer i kryptovalutaer, noe som viser deres interesse for å lære om denne nye teknologien.»

For problemfri drift i landet tok børsen den tidligere Binance-ansatt, Ricardo Da Ros, om bord for å overvåke dens utvidede virksomhet i landet. Børsen er svært optimistisk med tanke på Da Ros inntreden på det brasilianske markedet siden han vil kunne utdanne kunder mer om kryptomarkedet og bitcoin.

Han uttalte:

»Jeg tror at med Bit2me vil vi være i stand til å forbedre kunnskapen om kryptovalutaer i Brasil og bringe Satoshi Nakamotos idé nærmere alle brasilianere som er interessert i denne revolusjonen.»

Overholdelsesbasert tjenestetilnærming

Børsen har alltid trodd på en samsvarsbasert tjenestetilnærming; i tillegg var det den første børsen som ble utstedt en lisens for virtuell aktivatjenesteleverandør (VASP) av Bank of Spain tilbake i februar.

Ut fra hvordan tingene ser ut kan compliance-ideen bli introdusert til Brasils virksomhet siden børsen allerede har et oppsett som vil sikre kundetransaksjoner.

Ifølge børsen skal kontoret hjelpe til med å forebygge finansiell terrorisme og hvitvasking av penger. Dette vil øke utvekslingskraften over sine konkurrenter som opererer utenfor landet, dessuten jobber Brasil med godkjenning av en kryptolov som vil regulere driften av tjenesteleverandører for virtuelle eiendeler.