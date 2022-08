Dette året har vært brutalt så langt i kryptovalutamarkedene. Blant den bearish utviklingen har vært en haug med sentraliserte enheter som har blitt begjært konkurs, den mest profilerte av dem var Celsius.

Med dette bakteppet er mantraet «ikke nøklene dine, ikke myntene dine» sannere enn noen gang. Ettersom smitte sprer seg over industrien, er det bare én måte du kan være helt sikker på at din Bitcoin (og andre kryptovalutaer) er trygge på. Og det er kjølelagring – noe jeg advarte om den dagen UST-pinnen begynte å gli.

An $18B stablecoin can't go poof without externalities popping up elsewhere

For e.g, #Bitcoin may be the world's safest money, but only if you have your keys.

Is your custodial lender definitely not attached to $UST?

Could be more than Terra going under here, this isn't over

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) May 11, 2022