Bitcoin brøt over viktige motstandsnivåer til høyder sist sett i februar, med oppturen drevet av ulike makrofaktorer.

Bitcoin har steget 10 % den siste uken, og klatret til sitt høyeste prisnivå siden den 24. februar, da den kortvarig ble handlet over $45 000.

På fredag økte Bitcoin (BTC-USD)-paret med over 4% i intradag-gevinster for å nå høyder like over $45k prispunktet. Paret har siden trukket seg tilbake, men er fortsatt godt over $44 700 i skrivende stund.

Do Kwons $3 milliarder BTC-plan gir okser ben

Oppsiden til den ledende kryptovalutaen følger etter uker med variert handel, med lettelser som har økt den siste måneden, dempet av risiko-av-sentimentet utløst av Russland-Ukraina-krigen og virkningen av økende inflasjon på aksjer.

Men ifølge GlobalBlock-analytiker Marcus Sotiriou, fikk oppsidefølelsen denne uken ben fra hypen rundt den ferske akkumuleringen av Terra Labs grunnlegger og administrerende direktør Do Kwon.

Kwon, som nylig veddet 11 millioner dollar på at Terra (LUNA) sin pris vil være høyere enn 90 dollar innen mars neste år, har avduket en "$3 milliarder Bitcoin-akkumuleringsplan."

do kwon: announces plans to acquire $3 billion dollars worth of #bitcoin in the immediate term bitcoin magazine: 🦗🦗🦗 — udiverse🔺 (@udiWertheimer) March 19, 2022

Sotiriou peker på Do Kwon og Terras Bitcoin-reservekjøp som nøkkelen til kjøpspresset for BTC og Ethereum (ETH), som steg over $3 100 for første gang på flere uker.

'PetroBitcoin'-følelsen hjelper BTC med å klatre til $45k

Denne ukens store hopp over nylig motstand og testing av $45 000 ble også hjulpet på torsdag av sentiment rundt Russlands kunngjøring om at landet vil akseptere Bitcoin fra andre vennlige 'vennlige' land for sin olje og gass. Disse landene vil også betale i sine lokale valutaer som yuan eller tyrkisk lira.

" I tillegg til den bullish fortellingen om at Bitcoin blir brukt som en stabilcoin-reserve, er det nå snakk om en Petro Bitcoin i stedet for en Petro Dollar ," bemerket Sotiriou i e-postkommentarer.

Han sier at dette sannsynligvis har lagt en ny fortelling til BTCs prisbevegelse. Russlands vending mot Bitcoin for olje- og gasseksport er en indikasjon på kryptovalutaens "ideologiske formbarhet." Det handler ikke bare om Russland, men en bredere promotering av det faktum at krypto er «ustoppelig».

Det store spørsmålet, etter Sotirious syn, er om PetroBitcoin er klar til å erstatte PetroDollar. Kan nasjoner begynne å prise olje i Bitcoin og ikke amerikanske dollar?

Bitcoin har økt med mer enn 30 % siden laveste nivå på $33 000 like etter Russlands invasjon av Ukraina.

BlackRock og Exxon nyheter

BlackRock-sjef Larry Fink sa torsdag at kapitalforvalteren, verdens største med over 10 billioner dollar i AUM, vurderte kryptotjenester for sine kunder. Ifølge Fink har etterspørselen etter kryptomuligheter økt blant kundene, noe han sa at investeringsgiganten så på.

Andre steder utvinner den Texas-baserte gassgiganten Exxon Bitcoin ved å bruke overflødig gass i et trekk som skal føre til at rundt " 18 millioner kubikkfot gass " vil bli brukt til å utvinne BTC hver måned. Gassen, som ellers ville blitt blusset av, bidrar dermed til miljøvennlig gruvedrift.

Exxons Bitcoin-gruvedrift er bullish for kryptovalutaen, sa Sotiriou i en kommentar. Han tror at dette sannsynligvis vil bringe mange institusjonelle investorer med seg, og at Bitcoins markedsverdi på $845 " virker så undervurdert for mange ."