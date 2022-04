Bitcoin (BTC) faller etter at den ikke klarte 200-dagers SMA

Bitcoin (BTC) har økt, og det ser ut til at dette har presset opp hele markedet i prosessen. Men da handelen på fredag gikk mot slutten, mistet mynten noe momentum, og nok en gang falt den før den konsoliderte seg over $46 000. Her er hva som skjedde:

BTC mislyktes nok en gang i å klare sin 200-dagers SMA da bullish momentum avtok.

Mynten falt med noen prosentpoeng, men klarte å konsolidere seg.

BTC vil sannsynligvis gjenoppta presset oppover igjen i dagene som kommer.

Datakilde: Tradingview

Bitcoin (BTC) – Vil okser bryte 200-dagers SMA?

Bitcoin (BTC) har gjort det ganske bra og har reversert noen av tapene fra tidligere i år. Mynten klarte faktisk å nå et helt nytt høydepunkt for 2022 etter et av de sterkeste bullish-utbruddene til nå. Men til tross for dette klarte ikke mynten å klare 200-dagers SMA på litt over $48 000.

Som et resultat falt BTC til $44.000 før den kom tilbake til over $45.000. Vi forventer at oksene prøver å bryte 200-dagers SMA neste uke. Hvor lang tid det tar å bryte den motstanden gjenstår å se, men det kan skje før heller enn senere.

Den gode nyheten er at det ikke virker som det er for mange nedsiderisikoer akkurat nå. Selv om BTC ikke klarer å stige forbi $48 000, er et fall under $44 000 fortsatt svært usannsynlig.

Er BTC på vei mot $100 000?

Det har vært mye snakk om at BTC vil knuse forbi $100 000 før slutten av 2022. Dette virker ikke sannsynlig akkurat nå. På mellomlang sikt kan vi imidlertid se litt momentum som tar mynten over $50 000-merket.

BTC kan også sette en ny all-time high i år. Men å knuse over 100 000 dollar, gitt gjeldende markedsforhold, er fortsatt svært vanskelig.