Bitcoin (BTC) gjenvinner avgjørende støtte

Etter å ha falt kraftig i dagens økt, har Bitcoin (BTC) foreløpig gjenvunnet en avgjørende støttesone. Dette kommer etter hvert som den militære konfrontasjonen i Øst-Europa fortsetter å intensiveres. Det er uklart hvor lenge BTC kan holde seg over dette punktet. Her er noen høydepunkter.

Bitcoin hadde tidligere falt under den avgjørende støtten på $35000.

Mega-cap-mynten stoppet imidlertid blødningen og handlet for $38 732 ved pressetidspunktet.

Det forventes fortsatt mye svakhet de kommende dagene.

Datakilde: Tradingview

Bitcoin (BTC) – Hvor går vi herfra

Mange markeder var nede i de tidlige åpningstidene av den europeiske sesjonen. Med unntak av gull og olje, som så massive gevinster, var krypto og aksjer ned. Men for Bitcoin (BTC) var nedgangen i dag en fortsettelse av en bearish trend som har tatt tak de siste to ukene.

Men etter først å ha falt under $35 000, har BTC klart å komme seg over den avgjørende støtten. Nøkkelen nå for okser er å holde denne terskelen minst til slutten av uken.

Men ettersom Russland øker sine militære operasjoner i Ukraina og de vestlige allierte innfører en rekke økonomiske sanksjoner mot Moskva, virker dette svært usannsynlig. Vi forventer at BTC vil bunne på rundt $32 000 i de kommende dagene.

Er det riktig tidspunkt å kjøpe Bitcoin?

Dette er sannsynligvis den verste tiden å kjøpe krypto. Markedet er rystet, og volatiliteten har blitt svært høy. Det er sannsynlig at krigen i Øst-Europa vil fortsette i de kommende dagene og ukene.

Inntil det er en fredelig løsning på konflikten, forventer vi mer volatilitet og svakhet for Bitcoin. Men hvis BTC de kommende dagene faller under $30 000, noe som er sannsynlig, vil det være et godt tidspunkt å komme inn.