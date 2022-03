Kryptomarkedet har falt de siste dagene. Bitcoin (BTC) har faktisk falt i fire dager på rad nå. Hvor vil den gå videre? Her er noen høydepunkter først.

Svakheten kom da Kina bekreftet sin forpliktelse til å slå ned på krypto.

Økt volatilitet på grunn av krigen i Europa er også en stor risikofaktor.

Bitcoin (BTC) vil sannsynligvis falle til $35 000 før den finner nok etterspørsel til å stige igjen.

Datakilde: Tradingview

Bitcoin (BTC) – Hva skal man se etter?

Fra et teknisk analysesynspunkt er det viktigste akkurat nå å se på støtten på $35 000. Denne prisen har vist seg veldig motstandsdyktig de siste ukene, og det er sannsynlig at BTC vil holde seg over den. På pressetidspunktet handlet mega-cap-mynten for 38 800 dollar.

Hvis vi ser økt bjørnetrykk som presser mynten under $35.000, vil neste støttesone være $32.000. Det er også noen ekstra grunnleggende faktorer å se på. Nedslaget i Kina er det viktigste, men de fleste investorer forventet det. Krigen i Europa har imidlertid eskalert raskt og kan utløse mer volatilitet i markedet på kort sikt.

Men hvis BTC på en eller annen måte kan trekke opp over $40 000 og holde prishandlingen der, kan vi se noen positive trekk i uken som kommer.

Hvorfor er dette riktig tidspunkt å kjøpe BTC?

Bitcoin (BTC) har falt ganske betydelig fra sine all-time highs. Det er faktisk advarsler om at mynten kan falle ytterligere i løpet av årets første kvartal. Men de langsiktige utsiktene for mega-cap er fortsatt svært positive. I så fall gir prisnedgangen vi har sett så langt i 2022 den ideelle muligheten til å komme inn.