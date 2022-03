Bitcoin (BTC) holdt seg over $41 000 mandag kveld etter en intradag-dip mot $40k-støtten da risiko-av-stemningen kom tilbake til markedet.

Etter å ha samlet seg til toppene på $42 250 i helgen, fant oksene det vanskelig å opprettholde momentumet.

Marcus Sotiriou, analytiker hos den britiske-baserte megleren for digitale eiendeler GlobalBlock sa tidlig mandag at tilbakegangen i BTC-prisen var på grunn av "frykt rundt Russland-Ukraina-krigen."

Han pekte på økte trusler fra Russland om situasjonen i Ukrainas by Mariupol og rapporter om leiesoldater som forsøkte å myrde president Zelenskij som store bekymringer.

"Disse hendelsene har ført til et risiko-off-sentiment for globale markeder denne morgenen, da dollarindeksen klatret mens Bitcoin og aksjer ble solgt," sa Sotiriou i et notat da Bitcoin slet under $41 000.

BTC glir etter kommentarer fra Fed-lederen

Mer enn 20 millioner dollar i BTC-lån ble likvidert og mesteparten av smerten kom etter at kommentarer fra USAs sentralbanksjef Jerome Powell nådde markedet.

I sine kommentarer til National Association for Business Economics uttalte Powell at Fed var klar til å sette i gang en aggressiv tilnærming for å håndtere inflasjon.

Fed-lederen bemerket at sentralbanken kan komme til å gå for en renteøkning på 50 basispunkter så snart som i mai, noe som svekket investorenes risikovilje. Da Wall Street fikk en negativ reaksjon, materialiserte et lignende trekk seg over hele Bitcoin-markedet og BTC falt ned til $40 600.

Det betyr at okser fortsatt finner det vanskelig å snu de umiddelbare motstandsnivåene rundt $42k-$44k til støtte. Bjørner har altså fortsatt overtaket på disse forsyningssonene.

En "sunn" tilbaketrekning, men okser må ha 40 000 dollar

Mikkel Morch, administrerende direktør i digital asset hedge fund ARK36 forblir imidlertid positiv på BTC, og bemerker i en kommentar at retracement ser ut til å være en "sunn" tilbaketrekking etter forrige ukes opptur.

“ Selv om Bitcoin har gått litt tilbake etter å ha nådd $42K i helgen, klarte den fortsatt å avslutte uken godt over $40K og holder for tiden $41K-nivåene. Et slikt tilbakeslag virker sunt etter en bemerkelsesverdig oppgang den siste uken, " bemerket han.

Pseudonym kryptoanalytiker Credible Crypto tror Bitcoin må bryte over $42 500 for å ha en bedre sjanse til å stige høyere. Hvis det mislykkes, spår han et scenario der hovedstøtten vil være i sonen $29k-$32k.

Still need to break 42.5k to get the ball rolling, as PA has developed over the last couple of days either of these scenarios would be valid/logical for the triangle structure. We are very close imo. $BTC https://t.co/TxOo251YHI pic.twitter.com/1EsteKBNcM — Credible Crypto (@CredibleCrypto) March 21, 2022

Det er et perspektiv som Morch også tror er i ferd med å utvikle seg hvis kjøpere ikke greier å holder prisen over 40 000 dollar. Han er imidlertid optimistisk med tanke på en gjenopphenring til det siste høye nivået, med et utbrudd over den ukentlige barrieren som sannsynligvis vil bringe fokus på målet på $46k.

“ Så lenge BTC holder seg over $40K, er det en god sjanse for fortsettelse. Vi kan imidlertid bare håpe på en mer vedvarende etappe hvis oksene klarer å gjenvinne motstanden på $46K. Inntil da kan de hakkete kortsiktige bevegelsene fortsette en stund , la hedgefondforvalteren til.

Bitcoin handlet rundt $41 008 sent mandag.