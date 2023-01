Bitcoin (BTC) pris synker når inflasjonen går opp – her er grunnen til at nye kryptoprosjekter som Metacade (MCADE) kan stige

Den reelle verdensøkonomiske utviklingen påvirker unektelig globale kryptomarkeder. Bitcoin (BTC), etter markedsverdi den største kryptoaktivaen, gir en utmerket guide til kryptobransjens helse. Nyere økninger i inflasjonen over hele verden, men spesielt i USA, har gjort at verdien av Bitcoin har sunket i løpet av andre halvår 2022.

Selv om dette ikke er gode nyheter for eksisterende investorer i BTC, verdens ledende kryptovaluta, gjenstår det utmerkede investeringsmuligheter i spennende nye kryptoprosjekter. Et av de mest lokkende nye kryptoprosjektene er Metacade , som så en entusiastisk oppslutning i løpet av sitt beta presale, med en omsetning på nesten $ 1 million på bare tre uker.

Hva er Metacade?

Metacade er verdens første virtuelle spillarkade som bruker Web3- og blokkjede-teknologi for å revolusjonere GameFi metavers-bransjen. Plattformen vil være vert for det bredeste utvalget av play-to-earn (P2E)-spill i metaverset. Det vil tilby spillere det samme nivået av spenning og sosial interaksjon som ved å besøke en ekte videoarkade fra komforten av spillestolen eller sofaen sin.

P2E-elementet i fellesskapet er en av flere måter brukere kan dra nytte av plattformen på. De andre initiativene for inntektsstrøm er:

Compete2Earn – tjene ved å satse token og få turneringsbelønninger

Create2Earn – tjene ved å samhandle med fellesskapet og dets medlemmer

Work2Earn – tjene ved å finne en ny Web3-rolle på jobbtavlen, som lanseres i 1. kvartal 2024.

I tillegg til mulighetene til å tjene, er Metacade en plattform som lar spirende utviklere tjene sine striper ved å støtte de som vil lære spillutvikling. Plattformen har også planer om å bli en selvforsynt og fullverdig DAO innen 4. kvartal 2024.

Slik fungerer Metacade

I motsetning til mange GameFi-plattformer har Metacade et mangfoldig tilbud som strekker seg utenfor P2E-elementet. Det opprinnelige tokenet for plattformen er MCADE-tokenet, og det er flere måter Metacade genererer inntekter på.

Metacades inntektsgenererende funksjoner inkluderer en rekke pay-to-play arkadespill, akkurat som spillere forventer å finne i en virkelig videoarkade. Det er også annonsering på plattformen, inngangsavgifter for premietrekninger og for å konkurrere i turneringer, og lanseringsrampe-initiativet som lar eksterne selskaper lansere spill i Metacade for en pris. Disse inntektsstrømmene gir penger til spillernes lommebøker etter hvert som de tjener belønninger.

Antallet titler som er tilgjengelige på Metacade vil fortsette å vokse. Denne veksten vil bli hjulpet av introduksjonen av Metagrant-programmet fra 3. kvartal 2023. Metagrant er en finansieringskilde for utviklere for å bygge spill på plattformen. Utviklere sender inn forslag til spill som skal stemmes over av MCADE-tokenholdere, som igjen avgjør hvilke ideer de liker best. De vinnende utviklerne vil motta finansiering som hjelper til med å gjøre forslagene deres til virkelighet. De første Metagrant-støttede spillene vil være i Metacade-biblioteket i 1. kvartal 2024.

Andre funksjoner på planen inkluderer å introdusere en jobbtavle i 1. kvartal 2024 for å øke Work2Earn-initiativet. Jobbtavlen vil inneholde en rekke muligheter – fra praksisplasser, kortvarige spilljobber og heltidsroller med Metacade-godkjente partnere innen GameFi-industrien, noe som gir alle med en genuin interesse for Web3-utvikling en hjelpende hånd for å komme i gang i bransjen.

I mellomtiden begynner Metacade sin overgang til å bli en DAO i 2. kvartal 2023, med prosessen som anslås å ta 18 måneder før fellesskapsmedlemmer påtar seg alle de kritiske rollene. Denne autonomien er Metacade sitt ledelys. Den gir kontroll over plattformens fremtidige retning til de viktigste fellesskapsmedlemmene.

Hvorfor kan MCADE stige?

Bredden av Metacade sine planer, som finnes mer detaljert i deres whitepaper , gjør det til et spennende perspektiv for investorer på jakt etter nye kryptoprosjekter. Med mange andre GameFi-prosjekter som fokuserer på et minimalt utvalg av alternativer, er det lett for dem å bli litt mer enn et forbigående fenomen.

Metacade vil ikke gå i den fella. Utvalget av spill som tilbys vil fortsette å øke, og gir flere muligheter til å tjene – enten det er gjennom konkurranser, spill eller å skape et sosialt innhold for å engasjere fellesskapet. Videre betyr det kontinuerlige tillegget av nye spill at det ikke er noen risiko for at plattformen blir kjedelig eller foreldet, siden den kontinuerlig vil gjenskape seg selv med regelmessige utgivelser av nye og spennende titler. Som et resultat har Metacade et solid livsspann på prosjekter.

I tillegg vil fellesskapet til syvende og sist ha full autonomi over hvordan Metacade utvikler seg. Spillernes interesser vil for alltid være kjernen i utviklingen av plattformen, i motsetning til i mer tradisjonelle spill hvor utviklere må balansere det hele med å gi avkastning til aksjonærene.

Disse planene plasserer Metacade i forkant av revolusjonen innen blokkjedespill.

Hvordan kjøpe MCADE-token

Metacade beta presale ble utsolgt på mindre enn fire uker, noe som for øyeblikket gjør det til et av de mest attraktive nye kryptoprosjektene i presale-stadiet. Prisen vil øke med mer enn det dobbelte når den niende og siste presale-runden avsluttes, noe som resulterer i en total markedsverdi på $ 28 millioner.

Det kunne ikke vært enklere å komme ombord med Metacade. Alle som har en krypto lommebok som støttes av Wallet Connect kan kjøpe token på Metacade sitt nettsted.

Du kan kjøpe MCADE med ETH (Ethereum) eller USDT (Tether). Koble først lommeboken til Metacade sitt nettsted for å få tilgang til DEX, og godta deretter muligheten til å kjøpe MCADE med ETH eller USDT.

Du kan kjøpe BTC på eToro her .