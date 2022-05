Bitcoin-bunnen er ikke nådd ennå, ifølge analyse på kjeden

On-chain analyse er fascinerende for meg. Eksklusivt for blokkjeden, den eksisterer ikke utenfor krypto. Men når vi hopper på kjeden, kan vi ofte få spennende innsikt i markedssentiment, og spesifikke indikatorer har til og med vært prediktive for fremtidig prishandling.

Selvfølgelig, gitt Bitcoins korte historie på litt over et tiår, er det ennå ikke klart hvilke indikatorer som bare er tilfeldigheter og hvilke som har faktisk verdi. Men det er en del av moroa, ikke sant?

Prosentandel av tilbud i overskudd

Jeg kom over en spennende indikator denne uken på Twitter, satt sammen av @OnChainCollege, som er en stor hvis du er interessert i on-chain analyse. Han ser på prosentandelen av Bitcoin-tilførselen i profitt for å måle hvor overopphetet (eller avkjølt) markedet er. Historisk sett har dette signalisert starten og slutten av bjørnemarkedene ganske godt for Bitcoin.

Og disse båndene er veldig nære å krysse for øyeblikket.

For å forklare hva beregningen er, for de som ikke er klar over det, refererer prosentandelen av tilbud i profitt til prosentandelen av eksisterende bitcoins der gjeldende pris er høyere enn prisen som disse bitcoinene ble kjøpt til. Når tilbudsprosenten i profitt stiger over 50 %, er dette et toppsignal. Når prosentandelen faller under 50 %, er dette et bunnsignal. Det er dette teorien sier.

Grafen nedenfor viser dette, tilbake til 2011. Legg merke til at @OnChainCollege tegnet den ved å plassere prosentandelen av forsyning i tap (rød) på diagrammet også, så vel som prosentandelen av forsyning i profitt (grønn). Disse to linjene som krysser ville være indikatoren.

Historisk nøyaktighet

Som du kan se, har disse bare krysset fire ganger tidligere. Den siste gangen var mars 2020, da utbruddet av COVID raserte markedene. Etter mitt syn var dette den skumleste tiden i kryptohistorien – en sann eksistensiell hendelse (for å være ærlig føltes det som om det var en eksistensiell krise for verden som helhet).

For å spille djevelens advokat, kan du sannsynligvis avskrive dette tilfellet som en Black Swan-begivenhet, og overse den imponerende spretten som fulgte crossoveren her – greit. Men når man ser på de andre tilfellene, holder prediksjonsevnen seg i alle tre tilfellene: 2019, 2014 og 2011.

Det er vel og bra. Men hva sier markedet nå? Vel, prosentandelen av tilbud i tap har ikke passert prosentandelen i fortjeneste – ennå. Hvis mønsteret holder, betyr det at det fortsatt kan være mer smerte å gi før bunnen nås.

Forbehold om kjedeanalyse

Åpenbart kommer enhver kjedeanalyse med forbeholdet om at ikke bare er prøverommet lite, men dataene kan være ikke-strukturelle, med materielle endringer i landskapet. I dag ser vi voldsom inflasjon, en haukisk Fed og et skummelt geopolitisk klima. Dette har utløst den verste starten på et år for aksjer siden 1939.

Disse makromotvindene betyr at for første gang i Bitcoins historie svømmer den oppstrøms mot et seriøst og konsekvent bearish sentiment – april var den verste måneden for aksjer siden oktober 2008. I tillegg har Bitcoin nesten ingenting til felles i dag med nisjepengene den var tilbake i 2011, eller til og med 2014. I dag inntar den sin plass blant seriøse aktivaklasser, med institusjonelle penger som strømmer inn og en plass ved makrobordet.

Alt dette gjør at det er langt fra noen garanti for at historien gjentar seg her, dersom disse grafene skulle krysse igjen. Ikke desto mindre er det en fascinerende trend å holde et øye med og en ryddig bruk av kjedeanalyse fra en analytiker som er en personlig favoritt av meg. Det blir gøy å følge med fremover.