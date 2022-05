Bitcoin.com samler inn $33,6 millioner for sitt VERSE-token

Bitcoin.com har samlet inn mer enn $33 millioner i en privat finansieringsrunde for sitt nye økosystemtoken VERSE.

Bitcoin.com kunngjorde tidligere i dag at de har samlet inn $33 600 000 for Bitcoin.com VERSE-token via et privat salgsarrangement.

I følge pressemeldingen som ble delt med Coinjournal, deltok følgende i det private salget: Digital Strategies, KuCoin Ventures, Blockchain.com, ViaBTC Capital, Redwood City Ventures, 4SV, BoostX Ventures, og utvalgte individuelle tankeledere og influencere inkludert Roger Ver, Jihan Wu , og David Wachsman.

Bitcoin.com sa at VERSE-tokenet vil utvide sitt økosystem av kryptovalutaprodukter og -tjenester, og knytte nytte- og belønningsfunksjonene til VERSE-tokenet til hvert trinn i kryptoreisen for brukerne.

Dennis Jarvis, Bitcoin.com CEO sa;

«Siden 2015 har Bitcoin.com vært ledende i å introdusere nykommere til krypto og veilede dem på deres kryptoreise. Så langt har vi bygget en utrolig portefølje av produkter og tjenester som teller mer enn 4 millioner månedlige aktive brukere og 30 millioner opprettede lommebøker. I dag er vi stolte av å kunngjøre VERSE, et verktøy og belønningstoken for alle som deltar i det ferdigbygde Bitcoin.com Verse-økosystemet. VERSE er brukersentrert og tilfører en enorm verdi på tvers av vårt utvalg av kryptoprodukter og -tjenester, inkludert Bitcoin.com self-depot lommebok-appen, Bitcoin.com Exchange, Verse DEX, Bitcoin.com News og vår kommende kryptoaktiverte debet kort. Vi er også ekstremt glade for å kunngjøre det offentlige tokensalget av Verse, som etter planen starter i juni.»

Bitcoin.com sa at VERSE-tokenet vil bli preget som et ERC-20-token og vil fungere på samme måte som CRO, BNB og FTT, verktøyet og belønningstokenene for Crypto.com, Binance og FTX-børsene.

Justin Chou, Chief Investment Officer, KuCoin Ventures er fornøyd med Bitcoin.coms siste tilbud. Han uttalte at;

«Den neste bølgen av vekst innen krypto vil bli ledet av sterke globale merkevarer som skaper virkelige produkter for millioner av mennesker. Bitcoin.com vil akselerere utviklingen av produkter og partnerskap som utvider deres rekkevidde globalt.

Det offentlige tokensalget vil starte i juni 2022. Teamet la til at salget vil finne sted som den første tokenprosjektlanseringen på den nye Bitcoin.com Verse Launchpad.