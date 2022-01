BlockTower Capitals Michael Bucella er optimistisk på krypto, og bemerker at volatiliteten i Bitcoin og Ethereum eller annen krypto ikke er overraskende i det hele tatt.





Mens Bitcoin-prisen faller til laveste nivå siden juli 2021, sier kryptoinvestor og BlockTower Capitals daglige leder Michael Bucella at detaljister bør bruke dette som en mulighet til å komme inn på markedet igjen.

Entreprenøren sier også at selv om volatilitet fortsatt er et nøkkelproblem for noen investorer, burde det ikke være en overraskelse for markedet gitt at aktivaklassen fortsatt modnes.

Til tross for en "utblåsning" i prisene som har sett at referansekryptoen har falt mer enn 50 % fra sin all-time high sier investoren at Bitcoins fremtidsutsikter er lyse.

I et tidligere innspilt intervju med CNBC, bemerket Bucella at krypto sannsynligvis vil se friskt momentum ettersom bredere markeder ser ut til å sprette opp etter det siste salget. Han sier at forventningen om høyere renter fra Fed og andre sentralbanker fortsetter å tynge investorsentimentet.

Men med likviditet i krypto tilgjengelig 24/7, ser BlockTower Capital-sjefen en oppside materialisere seg som kan holde Bitcoin-prisen over en langsiktig bullish trend. Han sa at kryptovaluta-flaggskipet er "i vekstmodus", selv om den handles sammen med trendene i det risikable aktivamarkedet.

Når det gjelder volatilitet, peker Bucella på Bitcoin og andre kryptovalutaer som «en ung aktivaklasse». I så måte bør ville prisbevegelser som vi har sett gjennom årene ikke være "for overraskende."

Han sier også at degraderingen som er sett de siste månedene følger den kraftige økningen i Bitcoin og Ether i første halvdel av 2021.

Imidlertid forutser han at krypto kan akselerere oppover midt i fundamental vekst ettersom markedsstrukturene gjenoppretter seg.

Analytikeren sier også at krypto har holdt seg godt i møte med salget, sammenlignet med noen tradisjonelle eiendeler i IPO- og SPAC-markedene som er ned så mye som 80% de siste ukene.