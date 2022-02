Bitcoin er klar til å teste støtte på $38 000

Tålmodighet er en sjelden vare i kryptovaluta-området. Det er bare to uker siden at Bitcoin økte 15%+ for å gjøre et hopp fra $37 000 til nær $42 000. Tradere og detaljinvestorer ble imidlertid snart engstelige for den avstandsmessige bevegelsen til verdens største kryptovaluta for fjorten dager siden.

"Gjør noe!" var den rådende følelsen, ettersom flere avvisninger har skjedd på $43 000-motstandsnivået de siste to ukene. Men vær forsiktig med hva du ønsker deg. Gårsdagens siste nedgang setter Bitcoin i posisjon til å gå den andre veien, og potensielt teste støttenivået på $38 000.

Handelsvisning (via Binance)

Ukrainsk spenning

Selvfølgelig er markedene stort sett i vente-og-se-modus ettersom det politiske klimaet for øyeblikket balanserer på en knivsegg. Mer spesifikt spiller Putin verdens farligste spill ved den ukrainske grensen, med markeder som følgelig holder et godt øye med utviklingen i Øst-Europa. Crypto er ikke den eneste interessenten, med S&P 500 som stengte over 2 % ned i går da dommedagsscenarioet tilsynelatende ble betydelig mer sannsynlig. Bitcoin falt fra nær 44 000 dollar til der den er nå, like over 40 000 dollar.

Vurder fotturer

Som om en potensiell tredje verdenskrig ikke er forferdelig nok, har det mest fryktede ordet i enhver investors leksikon fått mye sendetid den siste tiden: renteøkninger. Etter januars inflasjonstall, de høyeste siden 1982 , priser markedet nå inn syv stigninger i 2022. Med andre ord, det er siste samtale i baren og lysene er på – festen, arrangert så elskverdig de siste par årene av Fed, ser nå ut til å ta slutt.

Rangering

Et av de viktigste narrativene som har drevet kryptobølgen har vært inflasjonssikringsvinkelen; en måte å unnslippe fiat-valuta som synker i verdi som følge av den aggressive pengetrykkingen. Når Fed nå indikerer denne haukiske vendingen, blir inflasjonspush-faktoren ugjort. Ved å kombinere denne bearish utviklingen med politikken i Europa, er den notorisk flyktige Bitcoin et nervøst sted å være.

Warren Buffet sa som kjent "vær redd når andre er grådige og vær grådige når andre er redde". Vel, folk er absolutt redde for øyeblikket, og med Bitcoin enda et rødt stearinlys unna å teste motstanden på $38 000, vil den neste uken bli interessant. Den motstanden på $43 000 ser ut til å være langt unna akkurat nå.

Vi vet imidlertid alle at én kommentar fra Putin, enten den ene eller den andre veien, kan gjøre alt dette uklart. Med det bakteppet er det ikke overraskende å se at Bitcoin varierer mellom $38 000 – $43 000 … foreløpig.