MicroStrategy har investert milliarder av dollar i Bitcoin de siste årene og har til hensikt å øke investeringene.

MicroStrategy-sjef Michael Saylor mener at Bitcoin er mindre risikabelt enn obligasjoner. Han kom med denne uttalelsen etter å ha satset stort på Fidelity, som nylig introduserte et Bitcoin 401(k)-tilbud til sine kunder.

Saylor fortalte CNBC at han er fornøyd med Fidelitys siste tilbud og tror det vil lønne seg stort i det lange løp. Fidelity Investments ble leverandøren av pensjonsordninger i USA og tilbyr Bitcoin som et alternativ i 401(k)-kontoer.

Kapitalforvaltningsfirmaet sa at det ville introdusere Bitcoin 401(k)-alternativet til sine kunder innen midten av året. Fidelity har mer enn 2,7 billioner dollar i eiendeler under forvaltning og er for tiden den største 401(k)-leverandøren i USA.

Saylor var begeistret over denne siste utviklingen og kommenterte at;

«Bitcoin er en digital eiendom, og det gjør den til den perfekte ressursen for en pensjonsordning,» sa Saylor til CNBC tirsdag. «Det er mindre risikabelt enn obligasjoner, enn aksjer, enn kommersiell eiendom, enn gull. Den ble på en måte bygget for dette. Det er en teknisk utfordring å tilby en 401(k) spareplan, og Fidelity har overvunnet det. Så vi er veldig glad for å kunne tilby dette til våre ansatte,» sa han. «Fidelity har satt fingeren på et problem – det er 80 millioner amerikanere som for tiden eier eller har eid digitale eiendeler.»

Saylor la til at Fidelitys adopsjon ville fylle et viktig vakuum i investeringsproduktmarkedet.

Bitcoin har vært dårligere de siste månedene og handles for tiden under $40k per mynt. Saylor hevder imidlertid at han er optimistisk når det gjelder det langsiktige prispotensialet til den ledende kryptovalutaen. Han sa;

«Maksimalister kjøper ting for å gi til barnebarna sine, og de er i snitt i dollarkostnad. De er allerede med alt, så de kontrollerer ikke markedet. Teknokrater tror det er det neste store teknologinettverket som Google eller Facebook. Når de føler seg optimistiske på teknologi, kjøper de. Når de føler seg bearish på teknologi, selger de. Traderne tror det enten er en korrelert eiendel eller ikke korrelert eiendel til risikoaktiva, avhengig av humøret deres. Akkurat nå tror de det er korrelert til risiko. Så hvis de selger risiko, selger de Bitcoin,»

Saylor sa at handelsmenn og teknokrater kontrollerer Bitcoin-markedet for øyeblikket, men at maksimalister vil vinne i det lange løp.