Bitcoin er ned 4% og synker under $44K

Dette året startet med et dykk i markedet som fikk de fleste kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum til å falle.

Bitcoin har imidlertid forsøkt å korrigere nedtrenden, men møter motstand. I dag falt BTC med mer enn 4% og er lavere er $44K.

I skrivende stund handlet Bitcoin til $43 609,63.

Hvorfor Bitcoin-prisen henger

Bitcoin-prisen har vært opp og ned etter at den falt under $40k i januar etter kunngjøringen fra FED om at den kom til å øke rentene gradvis i de kommende månedene. Deretter fulgte rapporter om at den amerikanske årlige inflasjonsraten har nådd det høyeste nivået på 40-år med 7% og at renten vil økes for første gang på mer enn tre år.

For øyeblikket er Bitcoins støttenivå på $42,578. Mynten må gjeninnta $44,208-nivået før motstandsnivået på $45,161 kan testes på nytt. Hvis den skulle gå under støttenivået, kan det falle til så lavt som $41 625, noe som vil være et stort slag for verdens ledende digitale aktiva.

Kryptomarkedet er for tiden på vei ned

Mens Bitcoin registrerte fall i dag, har andre kryptovalutaer fulgt etter. Ethereum, for eksempel, har falt med 5% til $3 097,4.

Andre Altcoins har registrert enda større tap. Både XRP og Polkadot (DOT) har falt med over 9 % de siste 24 timene. Solana (SOL) falt også med 8% for å handles til $106,15.

På grunn av den plutselige nedgangen har hele markedsverdien falt med omtrent 3 % fra over 2 billioner dollar til 1.943 billioner dollar.

Bitcoin-investorer er imidlertid optimistiske om at markedet snart vil gjenoppta den bullish trenden.