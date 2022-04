Bitcoin i uken som kommer: Hvordan $52 000 faktisk kan skje

Bitcoin (BTC) har hatt to svært begivenhetsrike uker. I slutten av mars steg mynten, men veksten stopped ved 200-dagers SMA på rundt $48.000. Den har falt kraftig siden den gang, men det kan være noe oppside for å vokse ytterligere i uken som kommer. Her er noen viktige utviklinger:

BTC har konsolidert over to viktige støttesoner på $42 000 og $40 000.

Prishandlingen har oppnådd en bullish crossover mellom 50- og 100-dagers SMA.

Disse tekniske indikatorene tyder på at mynten er i ferd med å stige med minimal nedsiderisiko.

Datakilde: Tradingview

Bitcoin (BTC) – Veien mot $52 000

Bitcoin viste litt svakhet i begynnelsen av april. Etter at den testet sin 200-dagers SMA på rundt $48 000, klarte ikke mynten å krysse dette nivået og etter det har den falt kraftig. Faktisk har BTC falt de siste 3 dagene på rad.

Men til tross for dette er det fortsatt mye håp om optimisme. For det første forblir BTC over to sterke støttesoner på $42 000 og $40 000. Dette betyr at nedsiderisikoen fortsatt er svært liten. BTC har også klart å oppnå en cross-over mellom sin 50- og 100-dagers SMA. Dette antyder en bullish justering, og BTC kan bryte ut i dagene fremover.

Utbruddet vil til slutt presse prishandlingen mot en avgjørende etterspørselssone over $46 000. Når dette skjer, vil det sannsynligvis utløse massive kjøp som til slutt knuser 200-dagers SMA, og presser BTC mot $52 000.

Er det på tide å kjøpe Bitcoin (BTC)?

Ja, dette er tiden for å kjøpe. BTC er på et nivå over veldig sterk støtte, så det er vanskelig å se den synke lenger.

Når du tenker på at den potensielle oppsiden er ganske høy, er det fornuftig å akkumulere BTC. Vi forventer gevinster på minst 25 % i nær fremtid. Dessuten ser de langsiktige utsiktene også veldig positive ut.