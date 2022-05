Det bredere kryptovalutamarkedet har vært dårligere de siste ukene.

Kryptomarkedet har vært i en bearish trend de siste dagene. Siden begynnelsen av uken har markedet tapt mer enn 400 milliarder dollar.

Så langt i dag har kryptomarkedet tapt mer enn 16 % av verdien, og den totale markedsverdien er nå over 1,1 billioner dollar. Kryptovalutamarkedet har mistet mer enn 50 % av verdien siden det nådde en all-time på 3 billioner dollar i november 2021.

Bitcoin er fortsatt nummer én kryptovaluta etter markedsverdi. Med en markedsverdi på mer enn 500 milliarder dollar har Bitcoin tapt mer enn 50 % av verdien de siste seks månedene.

På pressetidspunktet handles Bitcoin for $28 415 per mynt, ned med mer enn 11 % i løpet av de siste 24 timene. Bitcoin har mistet over 50 % av verdien siden den nådde et rekordhøyt nivå på $69k i november 2021.

Nøkkelnivåer å se på

BTC/USD 4-timers diagrammet er bearish da Bitcoin har hatt dårligere resultater de siste ukene. De tekniske indikatorene viser at Bitcoin for tiden er i en bearish trend.

MACD-linjen er under den nøytrale sonen, noe som indikerer bearish momentum. Den 14-dagers relative styrkeindeksen på 26 viser at Bitcoin for øyeblikket er oversolgt.

Hvis det bearish momentumet fortsetter, kan Bitcoin skli under det første store støttenivået på $26 762 før slutten av dagen. I tilfelle av en lengre bearish-periode, vil Bitcoin handle under $25k-nivået for første gang på nesten et år.

Men hvis oksene gjenvinner kontrollen over markedet, kan Bitcoin teste motstandsnivået på $30k igjen snart. Motstandsnivået på $33k bør begrense ytterligere oppadgående bevegelse på kort sikt.