I stedet for å brenne naturgass ønsker senatoren at den skal brukes i Bitcoin-mining

Bitcoin-minere kan ta i bruk overflødig naturgass som ellers går til spille og bruke det «til noe produktivt» og samtidig hjelpe miljøet, uttalte den amerikanske senatoren Ted Cruz på fredag.

Texas er for øyeblikket et av de mest populære områdene for Bitcoin-minere, særlig etter Kinas nylige forbud mot både mining og trading av kryptovaluta.

I tillegg til billig og tilgjengelig vindkraft kan minere også ta i bruk en annen energikilde — overflødig naturgass som industrien brenner opp for å unngå at det dannes trykk i reservoarene under oljeutvinning.

I et innlegg under Texas Blockchain Summit den 8. oktober snakket Cruz om at Texas står for omtrent 50% av denne typen brenning av naturgass, en enorm mengde energi han mener ikke burde gå til spille.

Ifølge Cruz skjer sløsingen fordi det er mangel på nødvendig utstyr for å samle gassen og lede den til områder hvor den faktisk kan brukes.

«Bruk denne kraften til å mine Bitcoin», oppfordret politikeren, og la til at dette er noe som kan ha en umiddelbar positiv effekt på miljøet.

«… i stedet for å brenne naturgassen kan man da bruke den til noe produktivt,» bemerket han.

Energien kan også kobles på det eksisterende strømnettet, og fungere som reserver hvor man kan hente energi også for annen bruk, la Cruz til.

Bitcoin har, ifølge den amerikanske politikeren, potensiale til å bli svært viktig over hele kloden, særlig «de mange steder på jorda hvor det er mye sol og vind, men ingen kraftlinjer, og hvor det ikke er økonomisk gjennomførbart å bruke den energien.»

Nic Carter, grunnlegger av CoinMetrics, oppsummerte Ted Cruz sin tale hvor han fremmet Bitcoin-mining her:

Sen. Cruz makes 3 key points

– Miners can mine off grid by mitigating waste nat gas (byproduct of oil extraction)

– Miners can participate in demand response and give energy back to grid when most needed

– Miners can take advantage of stranded renewables

— nic carter (@nic__carter) October 10, 2021