Bitcoin (BTC) har fortsatt fallet i 5 dager på rad nå. Mega-capen truer med å gå inn i et bjørnemarked knapt uker etter å ha steget over $45 0000. Men mens svakheten fortsetter, står investorene overfor et stort dilemma. Bør du holde eller selge? Mer analyse om dette senere, men først noen fakta:

Bitcoin har mistet den avgjørende støtten på $35 000 som er psykologisk viktig.

Mynten gikk under $31 000 på et tidspunkt under intradagshandel, selv om den ble gjenvunnet.

Det bredere utsalget i kryptomarkedet vil sannsynligvis fortsette i de kommende dagene.

Datakilde: Tradingview

Bitcoin (BTC) – Hold eller selg

Det eneste store dilemmaet Bitcoin-investorer står overfor er om de skal holde eller selge. Nå er det mange måter å se dette på. På den ene siden, hvis du kjøpte BTC for noen år tilbake, er du fortsatt i pengene. Imidlertid vil de fleste investorer alltid fokusere på fremtidsutsiktene i motsetning til det som allerede har skjedd.

Så, for å bestemme om du skal holde eller selge BTC, er det viktig å vite hvor det er på vei. Perioden med svakhet vi har sett de siste ukene kommer ikke til å ta slutt snart. Den avtagende globale økonomien og rødglødende inflasjon presser kryptoaktiva ned.

Disse økonomiske forholdene vil ikke avta med det første, og som sådan må BTC-investorer være klare for en lengre periode med volatilitet. Ikke desto mindre er BTC fortsatt et hold. Mynten vil sannsynligvis returnere over $50 000 før året er ute.

Hvordan se dette utsalget

Salg i 2022 har blitt alt for vanlig i krypto. Denne ser imidlertid ut til å være mer avgjørende siden den er korrelert til aksjemarkedene.

Kanskje vi ser den ultimate Bitcoin-korreksjonen. Som sådan ville det være best å vente til prishandlingen stabiliserer seg litt før du kjøper BTC.