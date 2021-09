BTC-prisen har allerede brutt gjennom barrieren på $50 000, og bulls har klart å klatre helt til $50 200 i det kryptomarkedet generelt opplever en stor økning

Bitcoin-prisen har igjen kommet seg over $50 000 etter god drahjelp fra bulls, som har ført til en økning på mer enn 5% tidlig på torsdag.

Prisen på den banebrytende kryptovalutaen steg helt opp til $50 200 på morgenkvisten før bulls møtte motstand, ifølge informasjon fra CoinGecko.

De siste prisutviklingene representerer nye forsøk på å fortsette stigningen etter å ha nådd $50 000. Tidligere prisstigninger videre over den seige motstandslinjen har feilet, og BTC-prisen ble korrigert straks etter at den nådde $50 505 den 23.august.

BTC går i skrivende stundt for rundt $49 800, og gevinstrealisering hos investorer har bidratt til at prisen igjen har sunket under den psykologiske barrieren.

Ifølge kryptoanalytiker Michaël van de Poppe representerer $50 000 den «siste barrieren» før prisen hopper til den neste motstandssonen rundt $57 000. Analytikeren peker likevel på to mulige mål for bears dersom BTC mislykkes i å stige noe ytterligere, og den første støtten finnes sannsynligvis ved $44 586.

Kryptovalutaen kan falle helt ned til $36 500-sonen dersom man ikke klarer å finne støtte i de tidligere nevnte støttenivåene, ifølge grafen analytikeren delte på torsdag.

Van de Poppe forventer også at store altcoins også får en signifikant økning, da store mengder kapital skytes inn i markedet i forbindelse med Bitcoins og Ethereums kraftige prisøkning.

Probably we'll see the money go through the coins once again.

First, #Ethereum and #Bitcoin run.

Then the large caps start running etc.

Quite simple.

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 2, 2021