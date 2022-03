Bitcoin of America legger Dogecoin til minibanker

Bitcoin of America, en pengetjenestevirksomhet og populær FinCEN-registrert virtuell valutaveksling, har lagt Dogecoin til sine Bitcoin-minibanker (BTM), rapporterte PR News Wire i en pressemelding. Dogecoin er for tiden tilgjengelig i alle Bitcoin of America minibanker.

Tusenvis av BTM-er i 31 stater

Bitcoin of America har mer enn 1800 BTM-er i 31 stater. Etter å ha erkjent den økende populariteten til Dogecoin, bestemte de seg for at det var på tide å inkludere den i plattformen deres. Virksomheten la til Ethereum i oktober 2021.

Bitcoin of America tilbyr også Bitcoin- og Litecoin-alternativer på deres BTM-er og online. Du finner den som er nærmest deg ved å besøke nettsiden deres og skrive inn adressen din.

Vi introduserer Universal Kiosk

Den virtuelle valutavekslingen har oppgradert sine maskiner og tjenester flere ganger i løpet av det siste året.

I mai 2021 lanserte de sin nye Universal Kiosk, som kombinerer funksjonene til en Bitcoin-minibank og en tradisjonell minibank. Den har tre hovedfunksjoner.

Du kan kjøpe krypto med kontanter og selge det for kontanter. Det er også den konvensjonelle funksjonen å dispensere kontanter fra et debetkort.

Butikkeiere kan tjene ekstra inntekter

Butikkeiere som ønsker å tjene ekstra inntekt eller har interesse for krypto, kan dra nytte av Bitcoin of Americas vertsprogram. Selskapet gir dem økt fottrafikk, passiv inntekt og markedsføring. Den kan også ta seg av kundestøtte, installasjon og vedlikehold.