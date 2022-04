Bitcoin og Ether er ned med mer enn 40 % fra alle tiders høyder de oppnådde for seks måneder siden.

Celsius Networks administrerende direktør Alex Mashinsky er sikker på at Bitcoin og Ether, de to største kryptovalutaene etter markedsverdi, vil nå nye all-time highs før slutten av året.

Bitcoin nådde en all-time high på $69.044 i november 2021, mens Ethers all-time high på $4.878 også ble oppnådd i samme måned.

Siden den gang har imidlertid BTC og ETH mistet mer enn 40 % av verdiene sine. Bitcoin handles rundt $41k-nivået, mens Ether for tiden står over $3000 per mynt.

Mens han snakket på Paris Blockchain Week Summit, sa Mashinksy at Bitcoin og Ether ville fortsette å nå nye all-time highs i år. Han sa at Bitcoin fikk veldig sterk støtte på rundt $30.000 til $33.000. Mashinsky sa;

«Det kommer til å ta oss lengre tid å nå nye høyder. Men jeg forventer fortsatt at vi skal bryte de $60 000 i år på Bitcoin, og bryte $4500 på Ethereum.»

Celsius-sjefen snakket også om effekten av den pågående Ukraina-krigen på finansmarkedene. Ifølge Mashinsky vil de offentlige markedene, inkludert kryptovalutaer, fortsette å bli negativt påvirket dersom Russland fortsetter sine angrep på Ukraina.

Ethereums medgründer Vitalik Buterin kommenterte nylig at kryptovalutaområdet trenger semidesentraliserte løsninger. Mashinsky kommenterte dette og uttalte at kryptorommet ikke trenger å være fullstendig desentralisert. Han sa;

«Han sier i grunnen, se, vi trenger ikke å være 100 % DeFi. CeFi og DeFi er to sider av samme sak. Og noen ganger trenger du CeFi, noen ganger må du bruke DeFi, og det er det Celsius gjør hver dag.»

Celsius-sjefen delte endelig sin filosofi om Bitcoin-investeringer. Mashinsky sa;

«Hvis du kjøper Bitcoin og ikke kan sove, betyr det at du har for mye Bitcoin. Men hvis du kjøper Bitcoin og sover som en baby, betyr det at du ikke har nok Bitcoin. Finn det søte, søte stedet og bare hold deg til det.»