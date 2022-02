Kryptohandler og analytiker Rekt Capital sier at 200-dagers EMA er et nøkkelnivå for okser, for tiden rundt $47.000.

Bitcoin (BTC) har trukket seg tilbake fra sine intradag-høyder på $45 300 nådd på tirsdag og ligger for tiden i området rundt $43 450. Momentumet som har vært siden helgen ser ut til å avta.

Men med positive følelser rundt kryptovaluta-flaggskipet sin kortsiktige prisbevegelse, sier kryptoanalytiker Rekt Capital at det er sannsynlig med en ny opptur.

Han sier at BTC/USD-paret liger på et nøkkelnivå, som hvis det nås og blir omgjort til støtte, vil tyde på at utsiktene for langsiktige investorer har endret seg positivt. Optimismen kan være en katalysator for ytterligere kjøp, sannsynligvis hjelpe okser med å presse på for det unnvikende utbruddet til det psykologisk viktige nivået på $50 000.

Her er hva den pseudonyme analytikeren bemerket da BTC-prisen flørtet med motstand rundt $45 300:

“ BTC nærmer seg sakte 200-dagers EMA (svart). Dette vil være en indikasjon på at langsiktig investorsentiment skifter tilbake til å være bullish på Bitcoin. ”

Han delte diagrammet nedenfor, som viser Bitcoins utvinning etter forrige måneds rute og potensialet for et utbrudd til $47 000.

Diagram som viser BTC-rebound mot 200 EMA. Kilde: Rekt Capital på Twitter .

Dette nivået representerer det 200-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittet, som Rekt Capital fremhever som en av nøkkelindikatorene for langsiktig investorsentiment mot Bitcoin.

" Den svarte 200 EMA er en langsiktig måler for investorsentiment mot BTC. 200 EMA representerer for øyeblikket et prispunkt på ~$47000 ," sa han.

Mens analytikeren er optimistisk på BTC/USD, peker han på diagrammet og 200 EMA kontra nåværende prisnivåer for å merke seg at okser kan måtte slite litt før de snur linjen til støtte.

#BTC is trying to turn the black level into support & break into the $43100-$51900 range

However, just above this black level is the blue 50-week EMA resistance$BTC needs to turn both black & blue EMA into support to move higher inside the $43100-$51900 range#Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/H7PYXbgGfp

— Rekt Capital (@rektcapital) February 8, 2022