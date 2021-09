BTC-prisen er nødt til å holde seg over $45 000 for å ha mulighet til å stanse skredet som kan ende helt ned på $42 800

Bitcoin-prisen har fortsatt å slite, mens bears haler ut tirsdagens dramatiske krasj til $45 000-sonen.

Krasjet, som skjedde samme dag som El Salvadors nye Bitcoin-lov trådte i kraft, førte til at BTC-prisene falt fra sitt høyeste på $52 944 helt ned til $42 830, før bulls klarte å hente inn noe av tapet og dagen ble avsluttet på $46 894.

Dette var likevel det største fallet Bitcoin har hatt på én dag siden 12. mai, da BTC/USD falt med 11% på et døgn.

I skrivende stund ligger Bitcoin rundt $45 385, og salgstrykket vedvarer. Ytterligere nedgang kan ta oss tilbake til gårsdagens laveste nivåer.

Bitcoin-prisen er sårbar for ytterligere tap

Bitcoin-prisen ruvet nær $53 000 tirsdag morgen etter å ha klart å bryte gjennom motstandssonen nær $52 500. Markedet klarte ikke klatre videre opp, og en bølge av sell-offs førte til at BTC/USD raskt falt under støttenivåene ved $50 000 og $48 000.

På den daglige prisgrafen har BTC-prisen falt under den kurven i Bollinger Bands-indikatoren, og prisen tester på nytt en kritisk støttelinje (rød linje).

BTC/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

Bulls har forsøkt å gjenvinne kontrollen uten hell, da prisen sliter med å holde seg over det nedre båndet i Bollinger Bands. Den synkende RSI-en under 50, og en bearish crossover for den daglige MACD-en tilsier at bears fortsatt har overtaket, noe som signaliserer at Bitcoin-prisen kan stå overfor ytterligere tap.

For øyeblikket gir 23.6% Fibonacci retracement-nivået for intervallet fra $52 944-$42 830 støtte ved $45 218. Dersom prisen synker under dette nivået kan neste stopp være $44 500. Nedenfor dette ankeret vil neste mål for bears være de bunnen fra 7. september nær $42 800.

Bulls kan forsøke seg på en helomvending og snu motstandssonen ved 38.2% Fibonacci retracement-nivået ($46 694) til en støtte i stedet. Kommer prisen seg over dette nivået kan kjøpere sikte seg inn på 50% Fib-nivået ($47 888).

Den neste motstandssonen ligger i den midterste kurven i Bollinger Bands som nå er på $48 814, deretter vil neste vegg sannsynligvis være den psykologiske grensen ved $50 000.

Derfra kan BTC/USD fortsette den stigende trenden og sikte seg inn på nye høyder over $52 000.