Ny salgsbølge nær viktig motstandslinje kan føre til at Bitcoin faller tilbake til forrige ukes laveste nivåer, potensielt helt ned til $42 000

Bitcoins pris ser ut til å hente seg inn igjen over $45 000, etter enda et mislykket forsøk på å bryte gjennom taket ved $46 000.

I skrivende stund ligger BTC/USD på rundt $45 212, og de siste 4-timersgrafene indikerer utbredt gevinstrealisering nær $45 500.

Bulls virker slitne etter mandagens nedgang som førte til at BTC/USD endte helt ned på $43 465. De forsøker å komme seg igjen etter tilbakeslaget, som vi kan se fra prisutviklingene tirsdag morgen — dette skaper optimistiske utsikter, men krever at bulls klarer å snu nivået ved $45 000 til en robust etterspørselssone.

Prisutsikter for BTC

Bitcoins pris svinger innenfor en synkende kanal i 4-timersgrafen, og tyder på at videre nedgang er sannsynlig.

Fra et teknisk perspektiv har bulls en mulighet til å snu trenden dersom de klarer å komme seg gjennom kanalens motstandslinje. Dette kan i så fall kan skape nytt momentum og hjelpe Bitcoin-prisen med å sikte seg inn på motstanden nær 200 MA-et rundt $47 600.

BTC/USD 4-timers prisgraf. Kilde: TradingView

På den andre siden kan utbredt selging føre til at prisen igjen tester kanalens nedre støttelinje.

4-timers RSI-en, som ligger nedenfor ekvilibriumpunktet, tyder på at det er selgere som har overtaket. Den skrånende kurven for 50 MA-linjen støtter også opp under de pessimistiske utsiktene for BTC/USD.

Det er verdt å merke seg at de negative utsiktene for BTC/USD har oppstått etter at 50 MA-et og 200 MA-et dannet et death cross i 4-timersgrafen. Dersom prisen synker videre, som grafen tyder på, kan Bitcoin-prisen møte mye press på kort sikt.

I så fall kan Bitcoin ende helt ned på de lave verdiene fra 7. september rundt $42 830, dersom bears klarer å bryte gjennom etterspørselssonen som er uthevet i grått.