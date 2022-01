Bitcoin-prisen går opp fordi flere stoler på den, sier Ledger CEO

Ledger-sjefen sier at flere detaljhandelskjøpere fortsetter å se på Bitcoin, med adresser som ikke er null, øker.

Pascal Gauthier, administrerende direktør og styreleder i maskinvarelommebokfirmaet Ledger, sier at det er folk som presser prisen på Bitcoin høyere.

Krypto-sjefen bemerket dette under et intervju med CNBC på Crypto Finance Conference i St. Moritz, Sveits.

Når det gjelder spørsmålet om at Bitcoins pris har vokst eksponentielt det siste året, sa Gauthier at alt dette skyldes detaljhandelens interesse for kryptovalutaen. Han tror flere vil ha Bitcoin og som sådan presser etterspørselen prisene høyere.

Han bemerket at trenden de siste ukene har vært at flere adresser har blitt opprettet, med et økende antall som har minimum antall BTC. Bitcoin-nettverket så nesten 1 million nye adresser i november, da BTC-prisen på det tidspunktet nådde sin rekordhøyde på $69 044 den 10. november.

Ledger-sjefen la også til at antallet detaljistinnehavere økte i forhold til større investorer, noe som tyder på at det er de små kjøperne som fortsetter å presse prisen på Bitcoin høyere.

“ Det er en dyp detaljhandelstrend overalt i verden; de stoler mer og mer på Bitcoin. Det er menneskene som vil presse prisen opp , sa han.

Bitcoin har kommet tilbake fra under $40 000 på mandag og handles for tiden rundt $43 700. Presset oppover kommer samtidig som amerikanske inflasjonsdata viser et hopp på 7 % på årsbasis, den raskeste inflasjonstakten siden 1982.

I mellomtiden har Bitcoin-strømmer fra børser fortsatt til tross for det nylige salget. On-chain dataanalyseplattform Santiment sier at dette er et signal om mindre salgspress.

👌 Despite #Bitcoin being 36% below its #AllTimeHigh 2 months ago, coins continue to move away from exchanges at an impressive rate. The 26.3k $BTC difference between exchange outflow & inflow yesterday is an encouraging sign of less ongoing selloff risk. https://t.co/GZWYrAWvY7 pic.twitter.com/qiUQ6ntWfD — Santiment (@santimentfeed) January 12, 2022

På en annen måte snakket Gauthier om det bredere kryptorommet og bemerket at rommet var vitne til en eksplosjon av prosjekter som overgikk Bitcoin.

I fjor steg Etherum mer enn 455 % i løpet av året, høyere enn Bitcoins +75 % oppgang. Mens ETH forventes å nå en ny topp ettersom nettverket vokser blant institusjonelle tilstrømninger, tror Ledger-grunnleggeren at kryptoindustrien også vil se på prosjekter som Solana og andre topp ti-prosjekter.

Angående Solana sier Ledger-sjefen at den allerede har et stort verditilbud i forhold til tilbudet sitt ikke-fungible token (NFT). Dette, bemerket han, kunne forventes fra flere av protokollene etter hvert som de modnes, noe som driver adopsjon og priser.

Gauthier sier imidlertid at fjorårets massive rally kunne se at flere kryptovalutaer kommer inn i en konsolideringsfase .

Når det gjelder blokkjede-nettverk var hans viktigste takeaway at tokens er "sikkerheten" til blokkjede-nettverket. Som sådan mener han at et nettverk er like sikkert som prisnivået på det opprinnelige tokenet.