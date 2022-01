Bitcoin har gjort en V-formet gjeninnhenting de siste 48 timene

Bitcoin handles nå på et nøkkelmotstandsnivå på rundt $38 165.

Hvis $38 165-nivået brytes, er $40k BTC en mulighet i løpet av de neste 24 timene





Bitcoin ( BTC/USD ) er i et oppsving etter å ha gjort en V-formet gjeninnhenting på $32800 den 24. januar 2022. Kjøpsvolumene har økt ettersom Bitcoin fortsetter å prise inn den potensielle renteøkningen i USA, som har vært årsaken til den siste nedgangen.

Bitcoin gjeninnhenter seg

Bitcoin er den første desentraliserte digitale valutaen som lar folk overføre penger uten å være avhengig av på tredjepartsformidlere som banker, kredittkortselskaper og så videre. Tenk på det som en elektronisk form for kontanter, og du kan sende Bitcoin fra én persons lommebok (en telefonapp eller nettkonto) direkte til en annen persons utgiftsportal bare ved å vite adressen deres.

I løpet av det siste året har Bitcoin tiltrukket seg mange institusjonelle investorer, en faktor som spilte en rolle i den nylige oppgangen til $69k. Foruten hedgefond og andre institusjonaliserte investorer, har individuelle selskaper også lagt til Bitcoin i balansen. Noen av de mer bemerkelsesverdige er Tesla og Microstrategy.

Ifølge Cathie Wood fra Ark Invest, hvis alle S&P 500-selskaper legger til bare 5% av balansen i Bitcoin, kan BTC være verdt oppover $500k i løpet av tiåret.

Bitcoin forblir imidlertid svært volatil på kort sikt. For øyeblikket stigen den opp fra et viktig støttenivå. Investorer var redde for at hvis den hadde holdt seg lavere og hadde brutt $30k, kunne BTC lett ha falt under $20k.

Bitcoin pris prediksjon

Kilde: TradingView

I løpet av de siste 24 timene har Bitcoin vært i det grønne og klart å presse gjennom 38,2% Fibonacci-motstanden til $36 989,61. For øyeblikket tester Bitcoin 50,0% Fibonacci-motstanden til $38 165,27, men har ennå ikke brutt gjennom den.

Hvis Bitcoin klarer å presse gjennom $38165,27, kan den enkelt teste $40k i løpet av de neste 24 til 48 timene. Men hvis Bitcoin mislykkes på $38 165,27, er det høyst sannsynlig at den faller tilbake under $35k.