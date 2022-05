Bitcoin-prisprediksjon: pass deg for en død katt-sprett

Bitcoin-prisen spretter som en død katt etter å ha opplevd det verste krasjet i år. BTC handles til $30 500, som er over denne ukens laveste verdi på $25 300. Det er betydelig lavere enn all-time high på nesten $70.000. Så, vil denne utviklingen fortsette?

Bitcoin gjenoppretting

BTC-prisen har gått opp i løpet av de siste timene ettersom investorer skynder seg å kjøpe på nedgangen i mynten. Mange av markedsaktørene mener at mynten har blitt ekstremt billig med tanke på at den har hatt sin dårligste uke i år.

En nærmere titt på markedet viser at BTC-utvinningen gjenspeiler aksjemarkedet. De siste to dagene har teknologiaksjene vært litt positive etter noen bemerkelsesverdige utviklinger. Nasdaq 100-indeksen har steget fra det laveste intraukenivået på $11.700 til $12.213. Nylig har vi sett en nær sammenheng mellom teknologiaksjer og digitale valutaer.

Videre har Bitcoin-prisen holdt seg stabil siden Tether har holdt seg ganske bra . Torsdag mistet stablecoin bindingen en stund, noe som fikk mange investorer til å bekymre seg for fremtiden. Dette skjedde da Terra USD stablecoin fortsatte å slite.

Lær mer om hvordan du kjøper Bitcoin med PayPal .

En annen grunn til at Bitcoin gjør det bra, er at mange store investorer ser ut til å holde på sine eierandeler i mynten. For eksempel, i et intervju med CNBC på torsdag, sa Bill Miller, en legendarisk investor, at han fortsatt hadde eiendelene sine. På samme måte har andre investorer som Tesla og MicroStrategy ennå ikke solgt sine eierandeler.

Likevel bør investorer ta dette rallyet med en klype salt. Historisk sett har eiendeler en tendens til å hoppe tilbake kort etter et stort salg. Dette skjer når investorer kjøper dip. I de fleste tilfeller har avlastningsrallyet, som ofte er kjent som en død katt-sprett, en tendens til å lette.

Bitcoin pris prediksjon

Firetimersdiagrammet viser at BTC-prisen dannet et hammermønster på torsdag. I prishandlingsanalyse er dette et av de mest pålitelige bullish reverseringslysestakemønstrene. Mynten sitter nå fast på 25-dagers glidende gjennomsnitt mens Relative Strength Index (RSI) har pekt oppover.

Derfor er det en mulighet for at Bitcoin-prisen vil fortsette å stige i løpet av helgen, spesielt hvis Nasdaq 100-indeksen stenger i det grønne. I de kommende dagene er det imidlertid en sannsynlighet for at paret vil gjenoppta den nedadgående trenden den kommende uken.