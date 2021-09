BTC-prisen har klart å hente seg inn igjen med en jevn økning mandag morgen

Bitcoins pris har steget med 7% mandag, etter at bulls klarte å riste av seg helgens sell-off utløst av dårlig nytt fra Kina.

Den ledende kryptovalutaens pris steg til $44 338 da det asiatiske markedet åpnet, en økning som utløste positive utviklinger også i altcoin-markedet.

Blant de ti største altcoins er det Ethereum (ETH) som har økt mest, med en økning på 12% i løpet av de siste 24 timene. Andre kryptoer som har hentet seg inn etter fredagens sell-off er Solana (SOL) som har steget med 9,8%, Binance Coin (BNB) med 9,3% og XRP med 7,6%.

Den totale markedsverdien for hele kryptomarkedet har steget med mer enn 6%, og ligger i skrivende stund på rundt $2,03 billioner.

Bitcoins pris falt til $40 555 forrige uke, utløst av nye forbud mot Bitcoin og kryptotrading i Kina. Prisfallet truet med å sende BTC-prisen under $40 000, men etter en bullish helg er kryptoen tilbake over $44 000, og kjøpere sikter seg inn på ytterligere prisstigning utover uken.

Bitcoins rebound kommer samtidig som at flere store, kryptorelaterte aksjer har falt som følge av det kinesiske forbudet. Ifølge Reuters har aksjekursen for Huobi Tech og OKG Technology Holdings falt med henholdsvis 30% og 20% tidlig på mandag.

I det de kryptorelaterte aksjene krasjet har BTC opplevd en økning.

BTC/USD 4-timersgraf. Kilde:TradingView

Med tanke på den daglige prisgrafen mener kryptoanalytikeren Rekt Capital at BTC-prisen kommer til å se ytterligere vekst dersom bulls klarer å avslutte dagen over $43 800.

#BTC continues to dig into the red resistance area after forming yet another Higher Low

A Daily Close inside the red area would be positive but it's important the bottom of the red box is flipped into support to confirm a breakout beyond this red area$BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/HXF5F9fLIy pic.twitter.com/VAwVnDFlAA

— Rekt Capital (@rektcapital) September 27, 2021