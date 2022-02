Prisen på Bitcoin brøt over en nøkkelbarriere og ble handlet så høyt som $45 201 natten over onsdag, før den trakk seg tilbake da det bredere markedet falt under tidlige handler etter at amerikanske markeder åpnet.

Nedturen tok form da investorer fordøyde ferske amerikanske inflasjonsdata som kom inn på 7,5 % mot forventet 7,3 % år-over-år. Risikoeiendeler som krypto og aksjer reagerte, og alles øyne er nå på Federal Reserves renteheving som er planlagt i mars.

S&P 500 falt 0,23 % og Nasdaq 0,18 %, mens Dow Jones Industrial Average holdt seg like over flatlinjen.

Kryptohandler og analytiker Michael van de Poppe observerte :

“ Consumer Price Index (CPI)-resultatene for USA kommer inn på 7,5 % år-over-år, forventningene var 7,3 % år-over-år. $DXY øker risikoen på eiendeler som Bitcoin & aksjer. Sannsynlig at FED vil starte renteøkninger i mars .

Krypto-handler Cantering Clark sier at Bitcoins fall fra intradag-høyder har brakt den tilbake innenfor rekkevidde. Han antyder at kryptovalutaen vil gjenoppta sitt nylige oppsidemomentum hvis aksjenedgangen også blir lav. For ham er nøkkelen at BTC holder seg over $43k.

And back in range.. If the low in the indices are in and 43k holds for BTC I expect us to just resume upward.

If either of those pieces of criteria change I expect we see 41.5 down to 39 for the next area of support. pic.twitter.com/XQmpFgIGs1

— Cantering Clark (@CanteringClark) February 10, 2022