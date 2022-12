Bitcoin strømmer ut av børser etter FTX-kollaps

Viktige takeaways

Byttesaldoene er lavere med nesten 200 000 bitcoins sammenlignet med før-FTX, ettersom kunder har mistet all tillit til børser

Dette trumfer Celsius-insolvensen i juni, der 128 000 bitcoins ble trukket fra børser i måneden etter Celsius» bortgang

Terra kollapset i mai, men siden det var en DeFi-protokoll, hadde tilliten til sentraliserte enheter ennå ikke blitt brutt på det tidspunktet

Bare tiden vil vise hvor ille smitten fra FTX-konkursen er

Tilliten til kryptovalutabørser er på det laveste noensinne . Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor, da sammenbruddet av FTX har sendt sjokkbølger gjennom bransjen. For mindre enn en måned siden ble FTX ansett som blant de sikreste børsene der ute.

Kunder henter bitcoins fra FTX

Tallene bekrefter dette. Vi i CoinJournal.net så på kjeden, der vi har sett Bitcoin strømme ut av børser med enestående hastighet i kjølvannet av FTX-konkursen.

I løpet av de 27 dagene siden FTX-historien kom ut, har et nettotall på nesten 200 000 bitcoins blitt trukket fra børser. Det ser ut til at tusenvis av Bitcoin-innehavere løper ut med sin Bitcoin, og drar til sikkerheten til kjølelagere.

«FTX var tier-1 royalty når det kom til børser. Sammenbruddet har skremt investorene, som det burde. Gjennomsiktigheten av utvekslinger er utrolig lav, og realiteten er at det er nesten umulig å vite hva som foregår bak kulissene. Bevegelsen av Bitcoin fra disse børsene viser at kundene innser dette, sa Max Coupland, direktør for CoinJournal.

Dessverre er FTX-skandalen langt fra den eneste som har rystet krypto i år. Så på hvilken måte er reaksjonen til kundene forskjellig denne gangen?

Celsius brakte lignende panikk

Da Celsius sendte en e-post til kunder søndag 12. juni 2022 om at de suspenderte uttak på plattformen sin, var det en dolk i hjertet til alle investorer som hadde eiendeler på plattformen.

Mens disse eiendelene åpenbart var utilgjengelige, fikk kundene snart panikk over at midler holdt på andre utlånsplattformer snart kunne trues, ettersom smitte fortsatte å bølge gjennom bransjen.

Den viktigste forskjellen her var at børsene ikke var under press. Kundene fikk likevel panikk, som grafen nedenfor viser. Byttesaldoene ble redusert med 128 000 bitcoins i løpet av den neste måneden, med over 100 000 som strømmet ut i løpet av en 5-dagers periode like etter at Celsius ble erklært insolvent.

Terra dødsspiral var annerledes

Den tredje sjokkerende variabelen for kryptomarkeder i år var Terra-dødsspiralen i mai. Faktisk var det her alt startet. Celsius falt grunnet den påfølgende smitten (noe jeg også ble rammet av ) – sammen med Three Arrows Capital, Voyager Digital og en hel mengde andre firmaer.

Spesielt var også at handelsselskapet Alameda Research led store tap som førte til at Bankman-Fried angivelig sendte kundeinnskudd fra FTX for å styrke likviditeten i firmaet. Så på en måte stammet det hele fra Terra.

Men Terra var annerledes ved at dette ikke var et sentralisert firma og viste seg insolvent. Dette var en desentralisert finansprotokoll med en mangelfull modell. Reaksjonen fra kundene var derfor vidt forskjellig.

Vi kan se dette ved å se på strømmen av Bitcoins til og fra børser i diagrammet nedenfor.

Merk at de første dagene viser en massiv tilstrømning av Bitcoins til børser. Dette var warchest som Luna Foundation Guard holdt, sendt til børser for å bli innløst da Terra desperat nøstet for å forsvare tappen.

Etter det er aktiviteten ganske normal, uten noe merkbart mønster mellom bitcoins som strømmer til og fra børser.

Sammendrag 2022

Tilliten til børser har ikke vært så lav siden Mt Gox-kollapsen i 2014. Men når man ser gjennom hele året med utvekslingsaktivitet, er det klart at to hendelser har skadet denne tilliten mer enn noen annen: Celsius og FTX.

Når det gjelder fremtiden, vil bare tiden vise hvor dårlig cryptos rykte har blitt på lang sikt.

Forskningsmetodikk

Data hentet fra kjeden. Lommebøker tilsvarer kjente offentlige børslommebøker.